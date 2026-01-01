Telepítse a WebThings Gateway-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Dolgok Internete átjáró az okosotthon eszközök egyesítésére és vezérlésére egy privát webes irányítópultról.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WebThings Gateway
A WebThings Gateway a Web of Things specifikáció nyílt forráskódú megvalósítása, amelyet eredetileg a Mozilla fejlesztett ki, és most a WebThings közösség tart karban. Összeköti a különböző ökoszisztémákból származó okosotthon eszközöket egyetlen privát irányítópultba, minden eszközt Web Thing-ként téve elérhetővé szabványos HTTP és WebSocket API-val.
A WebThings Gateway saját VPS-en futtatva távol tartja az eszközadatokat, az automatizálási szabályokat és a bővítmények konfigurációját a gyártói felhőktől. Az átjáró alapértelmezetten támogatja az MQTT és IP-alapú protokollokat. A Zigbee, Z-Wave és Bluetooth bővítmények továbbra is elérhetők azoknak a felhasználóknak, akik a VPS-t távoli híddal vagy kompatibilis hardverrel párosítják.
A WebThings Gateway főbb funkciói
Dolgok Internete API
Minden csatlakoztatott eszköz egy szabványos HTTP és WebSocket Web Things API-n keresztül érhető el, szkriptek, irányítópultok és harmadik féltől származó alkalmazások általi használatra.
Vizuális szabálymotor
A Fogd és vidd szabályszerkesztő lehetővé teszi, hogy eseményindítókat és műveleteket láncoljon össze bármely csatlakoztatott eszközön, kódírás nélkül.
Bővítmény-ökoszisztéma
Telepítsen adaptereket MQTT-hez, Philips Hue-hoz, TP-Linkhez, IKEA Tradfrihez, virtuális érzékelőkhöz és tucatnyi továbbihoz a beépített bővítménykönyvtárból.
Alapértelmezetten privát
Minden eszközadat, napló és automatizálás az Ön VPS-én marad szolgáltatói fiók, telemetria és felhőalapú továbbítás nélkül.
Alaprajz és naplók
Helyezze el az eszközöket egyedi alaprajzon, és tekintse át a korábbi érzékelőadatokat a beépített naplónézegetővel a hibaelhárításhoz.
Hang és HTTPS hozzáférés
Az opcionális alagútkezelés, a HTTPS és a hangasszisztensekkel való integrációk lehetővé teszik, hogy bárhonnan biztonságosan elérje az átjárót.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WebThings Gateway szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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