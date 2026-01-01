A WebThings Gateway a Web of Things specifikáció nyílt forráskódú megvalósítása, amelyet eredetileg a Mozilla fejlesztett ki, és most a WebThings közösség tart karban. Összeköti a különböző ökoszisztémákból származó okosotthon eszközöket egyetlen privát irányítópultba, minden eszközt Web Thing-ként téve elérhetővé szabványos HTTP és WebSocket API-val.

A WebThings Gateway saját VPS-en futtatva távol tartja az eszközadatokat, az automatizálási szabályokat és a bővítmények konfigurációját a gyártói felhőktől. Az átjáró alapértelmezetten támogatja az MQTT és IP-alapú protokollokat. A Zigbee, Z-Wave és Bluetooth bővítmények továbbra is elérhetők azoknak a felhasználóknak, akik a VPS-t távoli híddal vagy kompatibilis hardverrel párosítják.