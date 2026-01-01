Telepítse a Home Assistantet egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú nyílt forráskódú otthonautomatizálási platform, több mint 2 000 integrációval okoseszközökhöz és szolgáltatásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Home Assistant szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Home Assistant
A Home Assistant a vezető nyílt forráskódú otthonautomatizálási platform, amelyben felhasználók milliói bíznak világszerte. Ez egyesíti a különböző gyártók okoseszközeit – lámpákat, termosztátokat, kamerákat, biztonsági rendszereket és médialejátszókat – egyetlen testreszabható felületbe. Egy erőteljes automatizálási motorral rendelkezik, amely támogatja az idő, eszközállapotok vagy külső események által kiváltott komplex forgatókönyveket.
A Home Assistant saját VPS-en történő telepítése biztosítja, hogy okosotthona működőképes maradjon helyi kimaradások esetén is. Emellett megbízható távoli hozzáférést biztosít bárhonnan. Továbbá minden eszközadatot és automatizálási logikát teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tart, felhőszolgáltatási függőségek nélkül.
A Home Assistant főbb funkciói
2 000+ Integrációk
Csatlakoztasson gyakorlatilag bármilyen okosotthon-eszközt vagy felhőszolgáltatást egy folyamatosan bővülő közösségi integrációs könyvtáron keresztül.
Helyi vezérlés
Minden automatizálás helyben fut, felhőfüggőség nélkül, így otthona reszponzív marad, még akkor is, ha az internetkapcsolat megszakad.
Hatékony automatizálások
Vizuális és YAML-alapú automatizálási szerkesztő támogatja az összetett eseményindítókat, feltételeket és többlépéses műveleteket bármilyen forgatókönyvhöz.
Testreszabható irányítópultok
A Lovelace irányítópultok segítségével személyre szabott vezérlőfelületeket tervezhet otthonában bármilyen eszközhöz vagy képernyőhöz.
Hangasszisztens integráció
Kompatibilis a Google Assistanttel, az Amazon Alexával és a Sirivel, bármely csatlakoztatott eszköz kihangosított vezérléséhez.
Energiafigyelés
Kövesse nyomon és optimalizálja a háztartási energiafelhasználást dedikált felügyeleti irányítópultokkal és eszközszintű fogyasztási adatokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Home Assistant szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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