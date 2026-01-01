A Home Assistant a vezető nyílt forráskódú otthonautomatizálási platform, amelyben felhasználók milliói bíznak világszerte. Ez egyesíti a különböző gyártók okoseszközeit – lámpákat, termosztátokat, kamerákat, biztonsági rendszereket és médialejátszókat – egyetlen testreszabható felületbe. Egy erőteljes automatizálási motorral rendelkezik, amely támogatja az idő, eszközállapotok vagy külső események által kiváltott komplex forgatókönyveket.

A Home Assistant saját VPS-en történő telepítése biztosítja, hogy okosotthona működőképes maradjon helyi kimaradások esetén is. Emellett megbízható távoli hozzáférést biztosít bárhonnan. Továbbá minden eszközadatot és automatizálási logikát teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tart, felhőszolgáltatási függőségek nélkül.