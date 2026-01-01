Akár 69% kedvezmény a n8n with AI Assistant szolgáltatásra

Telepítse az n8n-t AI Asszisztenssel egykattintásos telepítéssel.

Munkafolyamat-automatizálás beépített AI chat-tel, amely megtervezi, felépíti és hibakeresést végez az automatizálásaidon helyetted.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az n8n-t AI Asszisztenssel egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a n8n with AI Assistant szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a n8n with AI Assistant

Az n8n egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely alkalmazásokat, szolgáltatásokat és API-kat kapcsol össze egy vizuális, csomópont-alapú szerkesztőn keresztül.

Ez a telepítés hozzáadja az n8n AI asszisztensét, egy csevegőfelületet, amely az egyszerű nyelvi kéréseket működő munkafolyamatokká alakítja. Az asszisztens kiválasztja a megfelelő csomópontokat, összeköti őket, megírja a kifejezéseket. Továbbá elmagyarázza, miért hiúsult meg egy végrehajtás, ahelyett, hogy naplókat kellene olvasnia.

Az asszisztens kódot futtat egy sandbox szolgáltatásban. Ezt az n8n mellett telepítették a saját VPS-ére, nem pedig egy harmadik féltől származó felhőbe. Így a munkafolyamat logikája, a hitelesítő adatok és a generált kód az Ön infrastruktúráján marad. A Nexos AI működteti. Ez hozzáférést biztosít az asszisztensnek a legmodernebb modellekhez egyetlen kulcs segítségével. Eközben Ön korlátlan munkafolyamat-végrehajtást és feladatonkénti díjszabás nélküli használatot élvez.

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Erre jó a {name}

A n8n with AI Assistant főbb funkciói

Chat-vezérelt munkafolyamat-építés

Írja le közérthetően a kívánt automatizálást, és az asszisztens összeállítja Önnek a csomópontokat, a kapcsolatokat és a kifejezéseket.

Saját üzemeltetésű kódhomokozó

Generált kód egy izolált sandbox szolgáltatásban fut, amely a saját VPS-én működik, így semmi sem jut el egy külső végrehajtó szolgáltatóhoz.

Irányított hibakeresés

Kérdezd meg az asszisztenst, miért hiúsult meg egy végrehajtás, és kapj magyarázatot konkrét javítással ahelyett, hogy átbogarásznád a nyers végrehajtási naplókat.

Nexos AI modell hozzáférés

Egy Nexos AI kulcs hozzáférést biztosít az asszisztensnek vezető modellekhez és bármikor válthat a használt modell között.

Teljes n8n automatizálási csomag

A standard n8n mindent tartalmaz: több száz integrációt, webhookot, ütemezéseket és egyedi JavaScript csomópontokat.

Az adatok a VPS-én maradnak.

Munkafolyamat-definíciók, API hitelesítő adatok és végrehajtási előzmények egy állandó kötetben tárolódnak, amit Ön irányít és szabadon biztonsági másolatot készíthet róla.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a n8n with AI Assistant szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

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Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

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Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

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Martin K
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A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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