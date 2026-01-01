Az n8n egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely alkalmazásokat, szolgáltatásokat és API-kat kapcsol össze egy vizuális, csomópont-alapú szerkesztőn keresztül.

Ez a telepítés hozzáadja az n8n AI asszisztensét, egy csevegőfelületet, amely az egyszerű nyelvi kéréseket működő munkafolyamatokká alakítja. Az asszisztens kiválasztja a megfelelő csomópontokat, összeköti őket, megírja a kifejezéseket. Továbbá elmagyarázza, miért hiúsult meg egy végrehajtás, ahelyett, hogy naplókat kellene olvasnia.

Az asszisztens kódot futtat egy sandbox szolgáltatásban. Ezt az n8n mellett telepítették a saját VPS-ére, nem pedig egy harmadik féltől származó felhőbe. Így a munkafolyamat logikája, a hitelesítő adatok és a generált kód az Ön infrastruktúráján marad. A Nexos AI működteti. Ez hozzáférést biztosít az asszisztensnek a legmodernebb modellekhez egyetlen kulcs segítségével. Eközben Ön korlátlan munkafolyamat-végrehajtást és feladatonkénti díjszabás nélküli használatot élvez.