Telepítse az n8n-t AI Asszisztenssel egykattintásos telepítéssel.
Munkafolyamat-automatizálás beépített AI chat-tel, amely megtervezi, felépíti és hibakeresést végez az automatizálásaidon helyetted.
Válasszon VPS csomagot a n8n with AI Assistant szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a n8n with AI Assistant
Az n8n egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely alkalmazásokat, szolgáltatásokat és API-kat kapcsol össze egy vizuális, csomópont-alapú szerkesztőn keresztül.
Ez a telepítés hozzáadja az n8n AI asszisztensét, egy csevegőfelületet, amely az egyszerű nyelvi kéréseket működő munkafolyamatokká alakítja. Az asszisztens kiválasztja a megfelelő csomópontokat, összeköti őket, megírja a kifejezéseket. Továbbá elmagyarázza, miért hiúsult meg egy végrehajtás, ahelyett, hogy naplókat kellene olvasnia.
Az asszisztens kódot futtat egy sandbox szolgáltatásban. Ezt az n8n mellett telepítették a saját VPS-ére, nem pedig egy harmadik féltől származó felhőbe. Így a munkafolyamat logikája, a hitelesítő adatok és a generált kód az Ön infrastruktúráján marad. A Nexos AI működteti. Ez hozzáférést biztosít az asszisztensnek a legmodernebb modellekhez egyetlen kulcs segítségével. Eközben Ön korlátlan munkafolyamat-végrehajtást és feladatonkénti díjszabás nélküli használatot élvez.
A n8n with AI Assistant főbb funkciói
Chat-vezérelt munkafolyamat-építés
Írja le közérthetően a kívánt automatizálást, és az asszisztens összeállítja Önnek a csomópontokat, a kapcsolatokat és a kifejezéseket.
Saját üzemeltetésű kódhomokozó
Generált kód egy izolált sandbox szolgáltatásban fut, amely a saját VPS-én működik, így semmi sem jut el egy külső végrehajtó szolgáltatóhoz.
Irányított hibakeresés
Kérdezd meg az asszisztenst, miért hiúsult meg egy végrehajtás, és kapj magyarázatot konkrét javítással ahelyett, hogy átbogarásznád a nyers végrehajtási naplókat.
Nexos AI modell hozzáférés
Egy Nexos AI kulcs hozzáférést biztosít az asszisztensnek vezető modellekhez és bármikor válthat a használt modell között.
Teljes n8n automatizálási csomag
A standard n8n mindent tartalmaz: több száz integrációt, webhookot, ütemezéseket és egyedi JavaScript csomópontokat.
Az adatok a VPS-én maradnak.
Munkafolyamat-definíciók, API hitelesítő adatok és végrehajtási előzmények egy állandó kötetben tárolódnak, amit Ön irányít és szabadon biztonsági másolatot készíthet róla.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a n8n with AI Assistant szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
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