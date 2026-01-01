Telepítse a WeKnora-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú LLM tudásplatform, amely dokumentumokat alakít át lekérdezhető RAG-gé, érvelő ügynökké és önfenntartó wikivé.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WeKnora
A WeKnora egy nyílt forráskódú, LLM-alapú tudáskeretrendszer a Tencenttől, amely szétszórt dokumentumokat alakít át lekérdezhető, érvelésre képes tudáseszközökké. Egyesíti a RAG-alapú kérdés-válaszolást és egy ReAct ügynököt a többlépéses érveléshez. Emellett tartalmaz egy Wiki módot is, amely nyers dokumentumokat desztillál önfenntartó markdown tudásbázissá interaktív tudásgráffal.
A WeKnora saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a saját tulajdonú dokumentumokat, beágyazásokat és beszélgetési előzményeket. Csatlakoztasson több mint húsz LLM szolgáltató bármelyikéhez, például OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude vagy helyi Ollama modellekhez. Válasszon több vektoros háttérrendszer közül anélkül, hogy érzékeny adatokat küldene harmadik fél szolgáltatásainak.
A WeKnora főbb funkciói
Wiki mód
Az ügynökök a nyers dokumentumokat önfenntartó markdown tudásbázissá alakítják, interaktív tudásgráffal a fogalmak közötti kapcsolatok böngészéséhez.
ReAct ügynök
Egy többlépéses érvelő ügynök önállóan szervezi az adatlekérést, az MCP eszközöket és a webes keresést komplex lekérdezések kezelésére, melyekre az egyszeri RAG nem képes válaszolni.
Mély dokumentumelemzés
Elrendezés-érzékeny kinyerés kezeli a több mint tíz formátumot, mint például a PDF, Word, Excel, PowerPoint és a szkennelt képeket, megőrizve a táblázatokat, ábrákat és a szerkezetet.
Több LLM támogatás
Csatlakoztasson több mint húsz LLM szolgáltatót, beleértve az OpenAI-t, a DeepSeeket, a Qwent, a Claude-ot és a helyi Ollama modelleket, anélkül, hogy egyetlen szolgáltatóhoz kötődne vagy újraindexelne.
Tudásgráf lekérdezés
Az opcionális GraphRAG és Neo4j integráció lehetővé teszi a dokumentumok közötti érvelést és kapcsolati lekérdezéseket, túl azon, amit a sík vektoros keresés támogat.
Automatikus szinkronizálású integrációk
Dokumentumok közvetlen lekérése Feishu, Notion és Yuque rendszerekből, hogy tudásbázisa összhangban legyen azokkal a rendszerekkel, amelyeket csapata már használ.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WeKnora szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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