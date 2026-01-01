A WeKnora egy nyílt forráskódú, LLM-alapú tudáskeretrendszer a Tencenttől, amely szétszórt dokumentumokat alakít át lekérdezhető, érvelésre képes tudáseszközökké. Egyesíti a RAG-alapú kérdés-válaszolást és egy ReAct ügynököt a többlépéses érveléshez. Emellett tartalmaz egy Wiki módot is, amely nyers dokumentumokat desztillál önfenntartó markdown tudásbázissá interaktív tudásgráffal.

A WeKnora saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a saját tulajdonú dokumentumokat, beágyazásokat és beszélgetési előzményeket. Csatlakoztasson több mint húsz LLM szolgáltató bármelyikéhez, például OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude vagy helyi Ollama modellekhez. Válasszon több vektoros háttérrendszer közül anélkül, hogy érzékeny adatokat küldene harmadik fél szolgáltatásainak.