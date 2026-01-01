A Dify a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú LLM alkalmazásfejlesztő platformja. Vizuális felületet biztosít AI munkafolyamatok, RAG pipeline-ok, AI ügynökök és chatbot alkalmazások építéséhez. Több mint 100 LLM szolgáltatót támogat, beleértve az OpenAI-t, az Anthropic-ot, a Google Gemini-t és a helyi modelleket az Ollama-n keresztül. A Dify lehetővé teszi a csapatok számára, hogy prototípusokat készítsenek és éles környezetbe telepítsenek gyártási minőségű AI alkalmazásokat. Ehhez nem szükséges bonyolult orkesztrációs kódot írniuk.

A Dify saját VPS-en való üzemeltetésével minden dokumentum, beágyazás, beszélgetés és API kulcs teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Ez a telepítés beépített Weaviate vektoradatbázist tartalmaz a szemantikus kereséshez, homokozós kódvégrehajtást és SSRF védelmet a biztonságos AI alkalmazásfejlesztéshez.