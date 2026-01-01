Akár 69% kedvezmény a Dify szolgáltatásra

Telepítse a Dify-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú LLM alkalmazásplatform AI munkafolyamatok, RAG pipeline-ok és chatbotok vizuális építéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Dify-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Dify szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Dify

A Dify a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú LLM alkalmazásfejlesztő platformja. Vizuális felületet biztosít AI munkafolyamatok, RAG pipeline-ok, AI ügynökök és chatbot alkalmazások építéséhez. Több mint 100 LLM szolgáltatót támogat, beleértve az OpenAI-t, az Anthropic-ot, a Google Gemini-t és a helyi modelleket az Ollama-n keresztül. A Dify lehetővé teszi a csapatok számára, hogy prototípusokat készítsenek és éles környezetbe telepítsenek gyártási minőségű AI alkalmazásokat. Ehhez nem szükséges bonyolult orkesztrációs kódot írniuk.

A Dify saját VPS-en való üzemeltetésével minden dokumentum, beágyazás, beszélgetés és API kulcs teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Ez a telepítés beépített Weaviate vektoradatbázist tartalmaz a szemantikus kereséshez, homokozós kódvégrehajtást és SSRF védelmet a biztonságos AI alkalmazásfejlesztéshez.

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Erre jó a {name}

A Dify főbb funkciói

Vizuális munkafolyamat szerkesztő

Építsen komplex AI-folyamatokat LLM-hívások, API-integrációk és feltételes logika láncolásával, fogd és vidd módszerrel.

RAG pipeline

Dokumentumok betöltése, beágyazások generálása és releváns tudás lekérése beépített Weaviate vektoradatbázissal.

AI-asszisztens keretrendszer

Autonóm ügynökök létrehozása eszközhívási képességekkel webes kereséshez, kódfuttatáshoz és külső API-khoz.

100+ LLM szolgáltató

Csatlakozzon az OpenAI, Anthropic, Google, Mistral és helyi modellekhez Ollamán keresztül, modell terheléselosztással és tartalékkal.

Homokozós kódvégrehajtás

Futtasson Python és JavaScript kódot biztonságosan, elszigetelt környezetben, beépített SSRF védelemmel.

Prompt engineering stúdió

Tervezze meg, verziózza és A/B tesztelje a promptokat egy observability dashboarddal a naplózáshoz és nyomkövetéshez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dify szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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