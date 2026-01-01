Telepítse a Dify-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú LLM alkalmazásplatform AI munkafolyamatok, RAG pipeline-ok és chatbotok vizuális építéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Dify szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dify
A Dify a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú LLM alkalmazásfejlesztő platformja. Vizuális felületet biztosít AI munkafolyamatok, RAG pipeline-ok, AI ügynökök és chatbot alkalmazások építéséhez. Több mint 100 LLM szolgáltatót támogat, beleértve az OpenAI-t, az Anthropic-ot, a Google Gemini-t és a helyi modelleket az Ollama-n keresztül. A Dify lehetővé teszi a csapatok számára, hogy prototípusokat készítsenek és éles környezetbe telepítsenek gyártási minőségű AI alkalmazásokat. Ehhez nem szükséges bonyolult orkesztrációs kódot írniuk.
A Dify saját VPS-en való üzemeltetésével minden dokumentum, beágyazás, beszélgetés és API kulcs teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Ez a telepítés beépített Weaviate vektoradatbázist tartalmaz a szemantikus kereséshez, homokozós kódvégrehajtást és SSRF védelmet a biztonságos AI alkalmazásfejlesztéshez.
A Dify főbb funkciói
Vizuális munkafolyamat szerkesztő
Építsen komplex AI-folyamatokat LLM-hívások, API-integrációk és feltételes logika láncolásával, fogd és vidd módszerrel.
RAG pipeline
Dokumentumok betöltése, beágyazások generálása és releváns tudás lekérése beépített Weaviate vektoradatbázissal.
AI-asszisztens keretrendszer
Autonóm ügynökök létrehozása eszközhívási képességekkel webes kereséshez, kódfuttatáshoz és külső API-khoz.
100+ LLM szolgáltató
Csatlakozzon az OpenAI, Anthropic, Google, Mistral és helyi modellekhez Ollamán keresztül, modell terheléselosztással és tartalékkal.
Homokozós kódvégrehajtás
Futtasson Python és JavaScript kódot biztonságosan, elszigetelt környezetben, beépített SSRF védelemmel.
Prompt engineering stúdió
Tervezze meg, verziózza és A/B tesztelje a promptokat egy observability dashboarddal a naplózáshoz és nyomkövetéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dify szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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