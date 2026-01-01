Telepítse a LubeLogger-t egyetlen kattintással.
A tökéletes saját üzemeltetésű járműkarbantartó és üzemanyag-nyilvántartó a flotta kiváló állapotban tartásához.
Válasszon VPS csomagot a LubeLogger szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LubeLogger
A LubeLogger egy dedikált kezelőplatform autórajongók, flottatulajdonosok és bárki számára, aki aprólékosan nyomon szeretné követni járműve egészségi állapotát.
A LubeLogger saját üzemeltetésével privát, állandó nyilvántartást hoz létre. Ebben rögzíthető minden olajcsere, javítás és tankolás, minden saját járműhöz. Harmadik fél hozzáférése és előfizetési díjak nélkül.
A generikus táblázatoktól vagy hirdetésekkel támogatott mobilalkalmazásoktól eltérően a LubeLogger egy speciális felületet kínál. Ezt az autókarbantartás árnyalataihoz tervezték, futásteljesítmény-alapú emlékeztetőkkel, üzemanyag-fogyasztási elemzésekkel és nyugtatárolással. Így az egész flottája egy helyen rendezetten tartható.
A LubeLogger főbb funkciói
Szolgáltatáselőzmények követése
Vezessen részletes naplót minden, a járművein elvégzett javítási és karbantartási feladatról, dátumokkal, költségekkel és megjegyzésekkel.
Üzemanyag-fogyasztás elemzés
Kövesse nyomon üzemanyag-fogyasztását és költségeit idővel, automatikus MPG számításokkal és kiadási diagramokkal.
Dokumentumtárolás
Töltse fel és tárolja a nyugták, regisztrációs dokumentumok és biztosítási kártyák digitális másolatait az azonnali hozzáférés érdekében.
Okos emlékeztetők
Értesítéseket kaphat közelgő olajcserékre, gumiabroncs-forgatásokra és ellenőrzésekre járműve futásteljesítménye vagy ütemezése alapján.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LubeLogger szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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