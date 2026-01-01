A LubeLogger egy dedikált kezelőplatform autórajongók, flottatulajdonosok és bárki számára, aki aprólékosan nyomon szeretné követni járműve egészségi állapotát.

A LubeLogger saját üzemeltetésével privát, állandó nyilvántartást hoz létre. Ebben rögzíthető minden olajcsere, javítás és tankolás, minden saját járműhöz. Harmadik fél hozzáférése és előfizetési díjak nélkül.

A generikus táblázatoktól vagy hirdetésekkel támogatott mobilalkalmazásoktól eltérően a LubeLogger egy speciális felületet kínál. Ezt az autókarbantartás árnyalataihoz tervezték, futásteljesítmény-alapú emlékeztetőkkel, üzemanyag-fogyasztási elemzésekkel és nyugtatárolással. Így az egész flottája egy helyen rendezetten tartható.