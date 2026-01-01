Az AirTrail egy nyílt forráskódú személyes repüléskövető webalkalmazás. Segítségével rögzítheti minden repülését, vizualizálhatja útvonalait egy interaktív világtérképen, és felfedezheti utazási előzményeinek statisztikáit. Támogatja a repülési adatok importálását népszerű szolgáltatásokból. Ilyenek például a MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt és JetLog. Ezáltal könnyedén összeállíthat egy teljes naplót az első naptól kezdve. A többfelhasználós támogatás lehetővé teszi minden háztartásbeli tagnak, hogy külön privát repülési naplót vezessen ugyanazon a példányon.

Az AirTrail saját VPS-en történő üzemeltetése privátan és teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja utazási előzményeit. Nincsenek előfizetési díjak, és harmadik fél szolgáltatás sem tárolja az adatait. Az első regisztráló felhasználó automatikusan tulajdonosi szintű hozzáférést kap.