Telepítse az AirTrail-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú személyes repülési napló, amellyel naplózhatja, vizualizálhatja és elemezheti repülési útjait egy interaktív világtérképen.
Válasszon VPS csomagot a AirTrail szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AirTrail
Az AirTrail egy nyílt forráskódú személyes repüléskövető webalkalmazás. Segítségével rögzítheti minden repülését, vizualizálhatja útvonalait egy interaktív világtérképen, és felfedezheti utazási előzményeinek statisztikáit. Támogatja a repülési adatok importálását népszerű szolgáltatásokból. Ilyenek például a MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt és JetLog. Ezáltal könnyedén összeállíthat egy teljes naplót az első naptól kezdve. A többfelhasználós támogatás lehetővé teszi minden háztartásbeli tagnak, hogy külön privát repülési naplót vezessen ugyanazon a példányon.
Az AirTrail saját VPS-en történő üzemeltetése privátan és teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja utazási előzményeit. Nincsenek előfizetési díjak, és harmadik fél szolgáltatás sem tárolja az adatait. Az első regisztráló felhasználó automatikusan tulajdonosi szintű hozzáférést kap.
A AirTrail főbb funkciói
Interaktív világtérkép
Tekintse meg az összes repülőutat egy világtérképen ábrázolva, útvonalvonalakkal, amelyek összekötik az összes meglátogatott indulási és érkezési helyet.
Repülési előzmények importálása
Importálja a meglévő naplókat a MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog és byAir alkalmazásokból az előzmények azonnali feltöltéséhez.
Utazási statisztika
Fedezze fel az összesített adatokat és a részletezéseket a megtett távolság, a meglátogatott országok, a használt repülőterek, a légitársaságok és a levegőben töltött idő tekintetében.
Többfelhasználós támogatás
Osszon meg egy AirTrail példányt családjával vagy útitársaival — minden felhasználó fenntartja saját privát repülési naplóját és statisztikáit.
Nyilvános repülésmegosztás
Generáljon egy megosztható linket, hogy mások is böngészhessék interaktív repülőtérképét fiók nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AirTrail szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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