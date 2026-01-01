Telepítse a Bar Assistantet egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű koktélrecept-kezelő, amely nyomon követi a bárkészletét és pontosan megmondja, milyen italokat készíthet el azonnal.
Válasszon VPS csomagot a Bar Assistant szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Bar Assistant
A Bar Assistant egy saját üzemeltetésű webalkalmazás koktélrajongók és otthoni mixerek számára. Segítségével kezelhetik az összetevő-készletüket, és recepteket fedezhetnek fel az alapján, amijük éppen van.
Túlmutat egy egyszerű receptkönyvön. Intelligensen figyelembe veszi az összetevő-helyettesítőket, az opcionális komponenseket és a szülő-gyermek összetevő-kapcsolatokat. Ez maximalizálja az elkészíthető koktélok számát a jelenlegi készletéből, anélkül, hogy boltba kellene mennie.
Ez a sablon magában foglalja a Salt Rim webes felületet és a Bar Assistant API szervert. Tartalmazza továbbá a Meilisearch-et az azonnali teljes szöveges kereséshez a receptgyűjteményében, valamint a Redis-t a gyorsítótárazáshoz. A saját üzemeltetés azt jelenti, hogy személyes receptjei, egyedi koktélkreációi és összetevő-készlete az Ön saját szerverén maradnak. Nem lesznek egy harmadik féltől származó alkalmazásban zárolva.
A Bar Assistant főbb funkciói
Összetevő polcegyeztetés
Mondd el a Bar Assistantnek, mi van a szekrényedben. Azonnal megmutatja, milyen koktélokat készíthetsz, beleértve az összetevő-helyettesítőkkel történő okos egyezéseket is.
Gyors teljes szöveges keresés
A Meilisearch azonnali keresést biztosít a receptekben, szűrve elkészítési mód, ABV, pohártípus, címkék és sok más alapján, így azonnal megtalálhatja a megfelelő italt.
Recept importálás
Gyűjtsön recepteket közvetlenül koktél weboldalakról, vagy hozzon létre sajátokat, majd rendezze őket tematikus gyűjteményekbe különböző alkalmakra vagy évszakokra.
Többfelhasználós jogosultságok
Admin, moderátor, általános és vendég szerepkörök lehetővé teszik, hogy egy megosztott bárt üzemeltessen barátok vagy egy csapat számára anélkül, hogy mindenkinek azonos szintű hozzáférést biztosítana.
Rugalmas exportformátumok
Exportálja a recepteket JSON, YAML, XML, Markdown formátumba, vagy nyomtatásra kész oldalként, hogy gyűjteménye ne szoruljon egyetlen formátumba vagy platformba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bar Assistant szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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