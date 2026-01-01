A Bar Assistant egy saját üzemeltetésű webalkalmazás koktélrajongók és otthoni mixerek számára. Segítségével kezelhetik az összetevő-készletüket, és recepteket fedezhetnek fel az alapján, amijük éppen van.

Túlmutat egy egyszerű receptkönyvön. Intelligensen figyelembe veszi az összetevő-helyettesítőket, az opcionális komponenseket és a szülő-gyermek összetevő-kapcsolatokat. Ez maximalizálja az elkészíthető koktélok számát a jelenlegi készletéből, anélkül, hogy boltba kellene mennie.

Ez a sablon magában foglalja a Salt Rim webes felületet és a Bar Assistant API szervert. Tartalmazza továbbá a Meilisearch-et az azonnali teljes szöveges kereséshez a receptgyűjteményében, valamint a Redis-t a gyorsítótárazáshoz. A saját üzemeltetés azt jelenti, hogy személyes receptjei, egyedi koktélkreációi és összetevő-készlete az Ön saját szerverén maradnak. Nem lesznek egy harmadik féltől származó alkalmazásban zárolva.