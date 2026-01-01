Telepítse a Baby Buddy-t egyetlen kattintással.
Átfogó babakövető alkalmazás, amely segít a szülőknek és gondozóknak diszkréten nyomon követni az etetést, alvást, pelenkázást és növekedést.
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Erre jó a Baby Buddy
A Baby Buddy egy adatvédelemre fókuszáló babakövető alkalmazás, amely segít a szülőknek és gondozóknak rögzíteni a csecsemők napi tevékenységeit, növekedési adatait és egészségügyi információit.
Az etetési ütemtervek, pelenkacserék, alvási szokások, súly- és magasságmérések, valamint gyógyszeres feljegyzések mind rögzíthetők. Ehhez egy intuitív webes felület áll rendelkezésre, amelyet a gyors adatbevitelre terveztek a zsúfolt szülői pillanatokban. Vizuális diagramok és jelentések megkönnyítik a minták azonosítását és az adatok megosztását a gyermekorvosokkal.
A Baby Buddy saját üzemeltetésével gyermeke fejlődésével és egészségével kapcsolatos bizalmas adatok soha nem jutnak el harmadik fél szervereire vagy hirdetési platformokra. Több gondozó – szülők, nagyszülők, bébiszitterek – bármilyen eszközről rögzítheti a tevékenységeket, így a háztartás szinkronban marad. Ezáltal nem kell egy olyan kereskedelmi alkalmazásra támaszkodni, amely megszüntetheti a szolgáltatást vagy megváltoztathatja az adatvédelmi irányelveit.
A Baby Buddy főbb funkciói
Több gondozós hozzáférés
Szülők, nagyszülők és bébiszitterek mindannyian egyidejűleg rögzíthetik a tevékenységeket bármilyen eszközről, így mindenki naprakész maradhat a baba aktuális rutinjával és szükségleteivel kapcsolatban.
Átfogó tevékenységkövetés
Rögzítse az etetéseket, pelenkacseréket, alvásidőket, hasidőt, fürdetéseket és egyebeket beépített időzítőkkel, így a naplózás másodperceket vesz igénybe még a rohanó pillanatokban is.
Növekedési és egészségügyi nyilvántartások
Kövesse nyomon a súlyt, magasságot és fejkörfogatot az idő múlásával, szemléletes grafikonok segítségével, amelyeket közvetlenül megoszthat az egészségügyi szolgáltatókkal gyermekgyógyászati vizsgálatokon.
Mintajelentések
Vizuális jelentések tárják fel az etetési gyakorisági trendeket, az alvás időtartam mintákat és a pelenkaszámokat, segítve a szülőket a rutinok azonosításában és a rendellenességek korai észlelésében.
Teljes adatvédelem
Minden adat a saját szerverén marad. Nincs harmadik féllel való adatmegosztás, nincsenek hirdetési profilok, és nincs kockázata annak, hogy elveszítse a hozzáférést, ha egy kereskedelmi szolgáltatás leáll.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Baby Buddy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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