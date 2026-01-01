A Baby Buddy egy adatvédelemre fókuszáló babakövető alkalmazás, amely segít a szülőknek és gondozóknak rögzíteni a csecsemők napi tevékenységeit, növekedési adatait és egészségügyi információit.

Az etetési ütemtervek, pelenkacserék, alvási szokások, súly- és magasságmérések, valamint gyógyszeres feljegyzések mind rögzíthetők. Ehhez egy intuitív webes felület áll rendelkezésre, amelyet a gyors adatbevitelre terveztek a zsúfolt szülői pillanatokban. Vizuális diagramok és jelentések megkönnyítik a minták azonosítását és az adatok megosztását a gyermekorvosokkal.

A Baby Buddy saját üzemeltetésével gyermeke fejlődésével és egészségével kapcsolatos bizalmas adatok soha nem jutnak el harmadik fél szervereire vagy hirdetési platformokra. Több gondozó – szülők, nagyszülők, bébiszitterek – bármilyen eszközről rögzítheti a tevékenységeket, így a háztartás szinkronban marad. Ezáltal nem kell egy olyan kereskedelmi alkalmazásra támaszkodni, amely megszüntetheti a szolgáltatást vagy megváltoztathatja az adatvédelmi irányelveit.