Akár 69% kedvezmény a Baby Buddy szolgáltatásra

Telepítse a Baby Buddy-t egyetlen kattintással.

Átfogó babakövető alkalmazás, amely segít a szülőknek és gondozóknak diszkréten nyomon követni az etetést, alvást, pelenkázást és növekedést.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Baby Buddy-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Baby Buddy szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Baby Buddy

A Baby Buddy egy adatvédelemre fókuszáló babakövető alkalmazás, amely segít a szülőknek és gondozóknak rögzíteni a csecsemők napi tevékenységeit, növekedési adatait és egészségügyi információit.

Az etetési ütemtervek, pelenkacserék, alvási szokások, súly- és magasságmérések, valamint gyógyszeres feljegyzések mind rögzíthetők. Ehhez egy intuitív webes felület áll rendelkezésre, amelyet a gyors adatbevitelre terveztek a zsúfolt szülői pillanatokban. Vizuális diagramok és jelentések megkönnyítik a minták azonosítását és az adatok megosztását a gyermekorvosokkal.

A Baby Buddy saját üzemeltetésével gyermeke fejlődésével és egészségével kapcsolatos bizalmas adatok soha nem jutnak el harmadik fél szervereire vagy hirdetési platformokra. Több gondozó – szülők, nagyszülők, bébiszitterek – bármilyen eszközről rögzítheti a tevékenységeket, így a háztartás szinkronban marad. Ezáltal nem kell egy olyan kereskedelmi alkalmazásra támaszkodni, amely megszüntetheti a szolgáltatást vagy megváltoztathatja az adatvédelmi irányelveit.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Baby Buddy főbb funkciói

Több gondozós hozzáférés

Szülők, nagyszülők és bébiszitterek mindannyian egyidejűleg rögzíthetik a tevékenységeket bármilyen eszközről, így mindenki naprakész maradhat a baba aktuális rutinjával és szükségleteivel kapcsolatban.

Átfogó tevékenységkövetés

Rögzítse az etetéseket, pelenkacseréket, alvásidőket, hasidőt, fürdetéseket és egyebeket beépített időzítőkkel, így a naplózás másodperceket vesz igénybe még a rohanó pillanatokban is.

Növekedési és egészségügyi nyilvántartások

Kövesse nyomon a súlyt, magasságot és fejkörfogatot az idő múlásával, szemléletes grafikonok segítségével, amelyeket közvetlenül megoszthat az egészségügyi szolgáltatókkal gyermekgyógyászati vizsgálatokon.

Mintajelentések

Vizuális jelentések tárják fel az etetési gyakorisági trendeket, az alvás időtartam mintákat és a pelenkaszámokat, segítve a szülőket a rutinok azonosításában és a rendellenességek korai észlelésében.

Teljes adatvédelem

Minden adat a saját szerverén marad. Nincs harmadik féllel való adatmegosztás, nincsenek hirdetési profilok, és nincs kockázata annak, hogy elveszítse a hozzáférést, ha egy kereskedelmi szolgáltatás leáll.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Baby Buddy szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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