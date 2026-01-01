Telepítse az AdventureLogot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett utazáskövető és útitervező interaktív térképekkel, útvonaltervekkel és teljes adatbirtoklással.
Válasszon VPS csomagot a AdventureLog szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AdventureLog
Az AdventureLog egy nyílt forráskódú utazáskezelő platform. Célja a múltbeli kalandok dokumentálása és a jövőbeli utak tervezése. SvelteKit és Django PostGIS támogatással készült. Interaktív világtérképet kombinál az úti célok megjelenítéséhez. Emellett részletes utazástervező eszközöket is kínál. Ezek többnapos útvonalakat, repülőjegyeket, szállásokat és tevékenységellenőrző listákat fednek le.
A kereskedelmi utazási alkalmazásokkal ellentétben, amelyek harmadik fél szerverein tárolják az utazásokat, az AdventureLog teljesen saját üzemeltetésű. Fotói, helyelőzményei és személyes utazási jegyzetei az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a családok és utazási csoportok számára, hogy megosszák terveiket és együtt dokumentálják az emlékeket, míg az analytics nyomon követi a meglátogatott országokat és a regionális felfedezési statisztikákat az idő múlásával.
A AdventureLog főbb funkciói
Interaktív világtérkép
Képzelje el az összes meglátogatott úti célt egy világtérképen, azonnali és kielégítő képet adva arról, hogy milyen messzire jutott utazásai során.
Többnapos utazástervezés
Készítsen teljes útvonalterveket repülőjáratokkal, szállásokkal és tevékenységekkel, napról napra rendezve, hogy utazástervezése egy helyen legyen, ne pedig táblázatokon és jegyzeteken szétszórva.
Részletes kalandnaplózás
Dokumentálja az egyes úti célokat dátumokkal, leírásokkal, személyes értékelésekkel és fotófeltöltésekkel, így egy részletes útinaplót hozva létre, amely minden utazással bővül.
Utazási analitika
Kövesse nyomon az olyan adatokat, mint a meglátogatott országok, a felfedezett régiók és a megtett teljes távolság, utazási előzményeit értelmes személyes mérföldkövekké alakítva.
Közös utazások
Ossza meg kalandjait és tervezzen utakat családjával vagy útitársaival, így mindenki képben lesz az útvonalakkal és emlékekkel, harmadik féltől származó csoportos tervezőeszközök nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AdventureLog szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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