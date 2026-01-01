Az AdventureLog egy nyílt forráskódú utazáskezelő platform. Célja a múltbeli kalandok dokumentálása és a jövőbeli utak tervezése. SvelteKit és Django PostGIS támogatással készült. Interaktív világtérképet kombinál az úti célok megjelenítéséhez. Emellett részletes utazástervező eszközöket is kínál. Ezek többnapos útvonalakat, repülőjegyeket, szállásokat és tevékenységellenőrző listákat fednek le.

A kereskedelmi utazási alkalmazásokkal ellentétben, amelyek harmadik fél szerverein tárolják az utazásokat, az AdventureLog teljesen saját üzemeltetésű. Fotói, helyelőzményei és személyes utazási jegyzetei az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a családok és utazási csoportok számára, hogy megosszák terveiket és együtt dokumentálják az emlékeket, míg az analytics nyomon követi a meglátogatott országokat és a regionális felfedezési statisztikákat az idő múlásával.