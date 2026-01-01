Az MQTTX Web az EMQX nyílt forráskódú MQTT 5.0 kliense, amely teljes egészében a böngészőben fut. Lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy WebSocketen keresztül bármely MQTT brókerhez csatlakozzanak, témákat ellenőrizzenek, adatcsomagokat tegyenek közzé és IoT üzenetfolyamokat érvényesítsenek másodpercek alatt. A desktop verzióval ellentétben az MQTTX Web nem igényel telepítőt. A telepített URL megnyitása elegendő ahhoz, hogy a csapatok bármilyen laptopról vagy táblagépről megkezdhessék a brókerek hibakeresését.

Az MQTTX Web saját VPS-en történő üzemeltetése egy privát, mindig elérhető WebSocket klienst biztosít egy olyan URL-en, amelyet a csapatod irányít. Így nincs harmadik fél által üzemeltetett végpont, amely naplózná a bróker hitelesítő adataidat. Továbbá, nincs függőség a nyilvános emqx.io példánytól. A kapcsolati profilok helyileg tárolódnak minden böngészőben, így a telepítés maga állapotmentes és könnyen frissíthető.