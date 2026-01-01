Telepítse az MQTTX-et egyetlen kattintással.
Böngészőalapú MQTT 5.0 kliens brókerek hibakereséséhez és IoT WebSocket kapcsolatok teszteléséhez helyi telepítések nélkül.
Válasszon VPS csomagot a MQTTX szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MQTTX
Az MQTTX Web az EMQX nyílt forráskódú MQTT 5.0 kliense, amely teljes egészében a böngészőben fut. Lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy WebSocketen keresztül bármely MQTT brókerhez csatlakozzanak, témákat ellenőrizzenek, adatcsomagokat tegyenek közzé és IoT üzenetfolyamokat érvényesítsenek másodpercek alatt. A desktop verzióval ellentétben az MQTTX Web nem igényel telepítőt. A telepített URL megnyitása elegendő ahhoz, hogy a csapatok bármilyen laptopról vagy táblagépről megkezdhessék a brókerek hibakeresését.
Az MQTTX Web saját VPS-en történő üzemeltetése egy privát, mindig elérhető WebSocket klienst biztosít egy olyan URL-en, amelyet a csapatod irányít. Így nincs harmadik fél által üzemeltetett végpont, amely naplózná a bróker hitelesítő adataidat. Továbbá, nincs függőség a nyilvános emqx.io példánytól. A kapcsolati profilok helyileg tárolódnak minden böngészőben, így a telepítés maga állapotmentes és könnyen frissíthető.
A MQTTX főbb funkciói
Teljes MQTT 5.0 támogatás
Tesztelje az összes MQTT 5.0 funkciót, beleértve a tulajdonságokat, ok kódokat, megosztott előfizetéseket és kérés-válasz mintákat, bármely kompatibilis brókerrel szemben.
WebSocket kapcsolat
Közvetlenül a böngészőből csatlakozzon MQTT brókerekhez WS és WSS protokollon keresztül. Ez tökéletes az IoT átjárók és a WebSocket transzportra támaszkodó webes kliensek validálásához.
Többbrókeres munkaterület
Mentés és váltás a kapcsolati profilok között éles, teszt és helyi brókerekhez anélkül, hogy elhagyná a lapot, vagy minden alkalommal újrakonfigurálná a hitelesítő adatokat.
Téma közzététele és feliratkozás
Feliratkozhat helyettesítő karakteres témákra, közzétehet JSON, egyszerű szöveg vagy Base64 adatcsomagokat, és megvizsgálhatja az üzenetelőzményeket QoS, megőrzött és időbélyegző metaadatokkal.
Telepítés nélküli hozzáférés
Ossza meg a telepített URL-t csapatával, hogy minden mérnöknek biztosítson egy MQTT klienst anélkül, hogy asztali bináris fájlokat terjesztene vagy csomagverziókat kezelne.
Kliensoldali adattárolás
A kapcsolati beállítások és az üzenetelőzmények a böngészőben maradnak a localStorage-on keresztül. Így a szerver nem tárol bróker hitelesítő adatokat, és állapotmentes marad a frissítések során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MQTTX szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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