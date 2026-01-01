A Fenrus egy saját üzemeltetésű személyes irányítópult, amely a böngésző új lapjának oldalát egy teljesen testreszabható kezdőlappal helyettesíti. Rendezze a linkeket és alkalmazásokat csoportokba. Használjon intelligens alkalmazás widgeteket, amelyek élő adatokat húznak le olyan szolgáltatásokból, mint a Sonarr, Radarr és Jellyfin. Több keresőmotort is konfigurálhat billentyűparancsokkal. Minden személyes alkalmazása és gyakran látogatott oldala egyetlen, privát oldalon egy pillantással elérhető.

Mivel a Fenrus teljes egészében a saját VPS-én fut, az alkalmazás URL-jei, használati mintái vagy konfigurált szolgáltatásai nem kerülnek megosztásra harmadik fél irányítópult-szolgáltatásaival. Az adatok egy könnyű LiteDB fájlban tárolódnak. Ez azt jelenti, hogy nincs külső adatbázis, amit kezelni kellene. A beállítás másodperceket vesz igénybe, és a teljes konfiguráció egyetlen kötetben található.