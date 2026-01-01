Telepítse a Fenrus-t egykattintásos telepítéssel.
Személyes kezdőlap és irányítópult, amely gyors hozzáférést biztosít alkalmazásaihoz, webhelyeihez és szolgáltatásaihoz, okos alkalmazás widgetekkel és egyedi keresőmotorokkal.
Válasszon VPS csomagot a Fenrus szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Fenrus
A Fenrus egy saját üzemeltetésű személyes irányítópult, amely a böngésző új lapjának oldalát egy teljesen testreszabható kezdőlappal helyettesíti. Rendezze a linkeket és alkalmazásokat csoportokba. Használjon intelligens alkalmazás widgeteket, amelyek élő adatokat húznak le olyan szolgáltatásokból, mint a Sonarr, Radarr és Jellyfin. Több keresőmotort is konfigurálhat billentyűparancsokkal. Minden személyes alkalmazása és gyakran látogatott oldala egyetlen, privát oldalon egy pillantással elérhető.
Mivel a Fenrus teljes egészében a saját VPS-én fut, az alkalmazás URL-jei, használati mintái vagy konfigurált szolgáltatásai nem kerülnek megosztásra harmadik fél irányítópult-szolgáltatásaival. Az adatok egy könnyű LiteDB fájlban tárolódnak. Ez azt jelenti, hogy nincs külső adatbázis, amit kezelni kellene. A beállítás másodperceket vesz igénybe, és a teljes konfiguráció egyetlen kötetben található.
A Fenrus főbb funkciói
Okos alkalmazás vezérlők
Csatlakoztasson olyan szolgáltatásokat, mint a Sonarr, Radarr, Jellyfin és mások, hogy megjelenítse az élő állapotot, a számlálókat és az aktivitási adatokat közvetlenül az irányítópult csempéin.
Egyéni keresőmotorok
Adjon hozzá bármilyen keresőmotort URL-mintával és billentyűparancs-kombinációval majd váltson a Google, a DuckDuckGo vagy saját Searx-példánya között egyetlen billentyűleütéssel.
Rendszerezett alkalmazáscsoportok
Rendezze a linkeket és alkalmazásokat elnevezett csoportokba, hogy a munkahelyi alkalmazások, médiaszolgáltatások, otthoni automatizálás és személyes oldalak tisztán elkülönüljenek.
Többfelhasználós támogatás
Minden felhasználónak saját irányítópult-konfigurációja van, így a háztartás vagy a csapat minden tagja fenntarthatja saját elrendezését és alkalmazáslistáját.
Automatikus faviconok
A Fenrus automatikusan lekéri a favikonokat azokhoz a linkekhez, amelyekhez nincs egyéni ikon beállítva, így a műszerfal vizuálisan rendezett marad kézi munka nélkül.
Nulla külső adatbázis
Minden konfiguráció egyetlen LiteDB fájlban tárolódik, nincs szükség PostgreSQL-re vagy MySQL-re, így a biztonsági mentések és a migrációk egyszerű fájlmásolással elvégezhetők.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fenrus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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