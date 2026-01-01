Telepítse a LibrePhotos-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű fényképkezelés automatikus arcfelismeréssel, objektumérzékeléssel és AI-alapú kereséssel a teljes gyűjteményéhez.
Válasszon VPS csomagot a LibrePhotos szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LibrePhotos
A LibrePhotos egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú fényképkezelő platform, amely AI-alapú rendszerezést biztosít a személyes fotókönyvtárához. A Google Fotókhoz vagy az iCloudhoz képest minden kép a saját szerverén marad – feltöltési korlátok, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül az emlékeihez. Automatikusan feldolgozza a fényképeit arcfelismeréssel, jelenetfelismeréssel és szemantikus kereséssel, így manuális címkézés nélkül is megtalálhat bármilyen képet.
A LibrePhotos saját üzemeltetése egy VPS-en teljes irányítást biztosít a legszemélyesebb adatai felett. Minden ML feldolgozás helyben fut. Az arccsoportosítás, a fordított geokódolás és az objektumfelismerés a szerverén történik, külső AI szolgáltatások hívása nélkül. Akár felhőalapú fotószolgáltatásról migrál, akár privát családi archívumot épít, a LibrePhotos kifinomult, funkciókban gazdag alternatívát kínál.
A LibrePhotos főbb funkciói
Arcfelismerés
Automatikusan csoportosítja az arcokat a teljes könyvtárában, így egyszer megcímkézheti az embereket, és azonnal megtalálhatja az összes fényképet, amelyen szerepelnek.
AI-alapú fotókeresés
Kereshet a fényképei között tárgyak, jelenetek és leírások alapján, eszközön futó gépi tanulás segítségével — nincs szükség felhőalapú API-ra.
Automatikus fotórendezés
Az idővonal és album nézetek eseményalapú csoportosítással, fordított geokódolással és EXIF metaadat-kinyeréssel rendszerezik a könyvtárát manuális erőfeszítés nélkül.
Többfelhasználós támogatás
Ossza meg fotószerverét családtagjaival, mindegyik saját könyvtárral, arcfelismerési hatókörrel és hozzáférés-vezérléssel.
RAW és videótámogatás
Kezeli a RAW fájlokat, a HEIC/HEIF formátumokat és a videókat a szabványos JPEG-ek mellett, megőrizve a teljes képminőséget és a metaadatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LibrePhotos szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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