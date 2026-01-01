A LibrePhotos egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú fényképkezelő platform, amely AI-alapú rendszerezést biztosít a személyes fotókönyvtárához. A Google Fotókhoz vagy az iCloudhoz képest minden kép a saját szerverén marad – feltöltési korlátok, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül az emlékeihez. Automatikusan feldolgozza a fényképeit arcfelismeréssel, jelenetfelismeréssel és szemantikus kereséssel, így manuális címkézés nélkül is megtalálhat bármilyen képet.

A LibrePhotos saját üzemeltetése egy VPS-en teljes irányítást biztosít a legszemélyesebb adatai felett. Minden ML feldolgozás helyben fut. Az arccsoportosítás, a fordított geokódolás és az objektumfelismerés a szerverén történik, külső AI szolgáltatások hívása nélkül. Akár felhőalapú fotószolgáltatásról migrál, akár privát családi archívumot épít, a LibrePhotos kifinomult, funkciókban gazdag alternatívát kínál.