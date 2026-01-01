Akár 69% kedvezmény a Spliit szolgáltatásra

Telepítse a Spliit-et egyetlen kattintással.

Ingyenes, nyílt forráskódú költségmegosztó alkalmazás csoportok számára – közös költségek nyomon követése és elszámolás előfizetések nélkül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Spliit-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Spliit szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Spliit

A Spliit egy önállóan üzemeltethető alternatívája a Splitwise-nak. Segítségével barátok, lakótársak vagy utazók nyomon követhetik a megosztott költségeket. Kiszámítja, ki kinek mennyivel tartozik. Hozzon létre egy csoportot, adja hozzá a felmerülő költségeket. A Spliit automatikusan kiszámítja az egyenlegeket. A résztvevőknek nincs szükségük fiókra, csak osszon meg egy linket.

A Spliit önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy pénzügyi adatai soha nem kerülnek harmadik fél szerverére. Az adatok – ki mennyit költött, kivel és mire – nem használhatók fel reklámozásra. Nincsenek előfizetési szintek, nincsenek elzárt prémium funkciók. Nincsenek adatátviteli aggályok. Az Ön példánya, az Ön adatai, az Ön irányítása.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Spliit főbb funkciói

Nincs szükség fiókra

Osszon meg egy csoportlinket, és bárki azonnal hozzáadhatja vagy megtekintheti a költségeket — a résztvevőknek nem szükséges regisztráció vagy e-mail ellenőrzés.

Automatikus egyenlegszámítás

A Spliit kiszámolja, hogy ki kinek tartozik minden kiadás után, minimalizálva a csoport elszámolásához szükséges tranzakciók számát.

Nyugta beolvasás

Fényképezzen le egy nyugtát, és a Spliit automatikusan kinyeri az összeget, felgyorsítva a költségbevitelt kézi gépelés nélkül.

Egyenlőtlen költségmegosztás

Költségek felosztása pontos összegek, százalékok vagy arányok szerint – nem csak egyenlően – olyan helyzetekben, amikor valaki többet használ, mint mások.

Költségkategóriák és keresés

Kategorizálja a kiadásokat és szűrje a történetet, hogy gyorsan megtaláljon bármilyen tranzakciót a hosszú távon futó csoportok között.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Spliit szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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