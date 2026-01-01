Telepítse a Spliit-et egyetlen kattintással.
Ingyenes, nyílt forráskódú költségmegosztó alkalmazás csoportok számára – közös költségek nyomon követése és elszámolás előfizetések nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Spliit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Spliit
A Spliit egy önállóan üzemeltethető alternatívája a Splitwise-nak. Segítségével barátok, lakótársak vagy utazók nyomon követhetik a megosztott költségeket. Kiszámítja, ki kinek mennyivel tartozik. Hozzon létre egy csoportot, adja hozzá a felmerülő költségeket. A Spliit automatikusan kiszámítja az egyenlegeket. A résztvevőknek nincs szükségük fiókra, csak osszon meg egy linket.
A Spliit önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy pénzügyi adatai soha nem kerülnek harmadik fél szerverére. Az adatok – ki mennyit költött, kivel és mire – nem használhatók fel reklámozásra. Nincsenek előfizetési szintek, nincsenek elzárt prémium funkciók. Nincsenek adatátviteli aggályok. Az Ön példánya, az Ön adatai, az Ön irányítása.
A Spliit főbb funkciói
Nincs szükség fiókra
Osszon meg egy csoportlinket, és bárki azonnal hozzáadhatja vagy megtekintheti a költségeket — a résztvevőknek nem szükséges regisztráció vagy e-mail ellenőrzés.
Automatikus egyenlegszámítás
A Spliit kiszámolja, hogy ki kinek tartozik minden kiadás után, minimalizálva a csoport elszámolásához szükséges tranzakciók számát.
Nyugta beolvasás
Fényképezzen le egy nyugtát, és a Spliit automatikusan kinyeri az összeget, felgyorsítva a költségbevitelt kézi gépelés nélkül.
Egyenlőtlen költségmegosztás
Költségek felosztása pontos összegek, százalékok vagy arányok szerint – nem csak egyenlően – olyan helyzetekben, amikor valaki többet használ, mint mások.
Költségkategóriák és keresés
Kategorizálja a kiadásokat és szűrje a történetet, hogy gyorsan megtaláljon bármilyen tranzakciót a hosszú távon futó csoportok között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Spliit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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