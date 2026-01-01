A Spliit egy önállóan üzemeltethető alternatívája a Splitwise-nak. Segítségével barátok, lakótársak vagy utazók nyomon követhetik a megosztott költségeket. Kiszámítja, ki kinek mennyivel tartozik. Hozzon létre egy csoportot, adja hozzá a felmerülő költségeket. A Spliit automatikusan kiszámítja az egyenlegeket. A résztvevőknek nincs szükségük fiókra, csak osszon meg egy linket.

A Spliit önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy pénzügyi adatai soha nem kerülnek harmadik fél szerverére. Az adatok – ki mennyit költött, kivel és mire – nem használhatók fel reklámozásra. Nincsenek előfizetési szintek, nincsenek elzárt prémium funkciók. Nincsenek adatátviteli aggályok. Az Ön példánya, az Ön adatai, az Ön irányítása.