Az Actual Budget egy gyors, helyi alapú személyes pénzügyi alkalmazás, amely a borítékos költségvetés-készítési módszertanra épül. Ez azt jelenti, hogy minden megszerzett dollár egy adott kategóriához van rendelve, mielőtt elköltené. Eredetileg kereskedelmi termék volt. Készítője nyílt forráskódúvá tette, és most egy aktív közösség tartja karban. Ezáltal az egyik legalkalmasabb ingyenes alternatívája a YNAB-nak.

Mivel az Actual Budget helyi alapú architektúrát használ, pénzügyi adatai az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Így nem kerülnek harmadik fél felhőjébe. A többeszközös szinkronizálás továbbra is működik az Ön saját üzemeltetésű szerverén keresztül. Az opcionális végpontok közötti titkosítás pedig védi az adatokat átvitel közben. A SimpleFIN (US/Canada) és a GoCardless (EU/UK) banki kapcsolatok automatikusan beimportálják a tranzakciókat. A YNAB import támogatása pedig egyszerűvé teszi az átállást.