Telepítse az Actual Budgetet egyetlen kattintással.
Adatvédelemre fókuszáló személyes pénzügyi alkalmazás, amely borítékos költségvetés-tervezéssel minden dollárnak célt ad.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Actual Budget
Az Actual Budget egy gyors, helyi alapú személyes pénzügyi alkalmazás, amely a borítékos költségvetés-készítési módszertanra épül. Ez azt jelenti, hogy minden megszerzett dollár egy adott kategóriához van rendelve, mielőtt elköltené. Eredetileg kereskedelmi termék volt. Készítője nyílt forráskódúvá tette, és most egy aktív közösség tartja karban. Ezáltal az egyik legalkalmasabb ingyenes alternatívája a YNAB-nak.
Mivel az Actual Budget helyi alapú architektúrát használ, pénzügyi adatai az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Így nem kerülnek harmadik fél felhőjébe. A többeszközös szinkronizálás továbbra is működik az Ön saját üzemeltetésű szerverén keresztül. Az opcionális végpontok közötti titkosítás pedig védi az adatokat átvitel közben. A SimpleFIN (US/Canada) és a GoCardless (EU/UK) banki kapcsolatok automatikusan beimportálják a tranzakciókat. A YNAB import támogatása pedig egyszerűvé teszi az átállást.
A Actual Budget főbb funkciói
Borítékos költségvetés
Minden dollárt egy adott kategóriába sorol elköltés előtt, így világos tervet kap a tényleges jövedelem alapján, nem durva becslésekre támaszkodva.
Helyi alapú adattulajdonlás
Pénzügyi adatai a saját szerverén helyezkednek el, nem kereskedelmi felhőben – ezzel védve az érzékeny fiókadatokat a harmadik fél általi jogsértésektől vagy a szolgáltatói szabályzatváltozásoktól.
Több eszközös szinkronizálás
Szinkronizálja a költségvetéseket telefonokon, táblagépeken és számítógépeken keresztül a saját üzemeltetésű szerverén, hogy minden háztartásbeli tag ugyanazokat a naprakész adatokat lássa.
Bankszámla integráció
Csatlakozzon valós bankszámlákhoz a SimpleFIN (US/Canada) vagy a GoCardless (EU/UK) segítségével, hogy automatikusan importálja a tranzakciókat, csökkentve a manuális adatbevitelt.
Részletes pénzügyi jelentések
A nettó vagyonról, pénzforgalomról és kiadási trendekről szóló beépített jelentések láthatóságot biztosítanak ahhoz, hogy megalapozott pénzügyi döntéseket hozzon külön táblázat nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Actual Budget szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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