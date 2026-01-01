A Bigcapital egy modern, nyílt forráskódú pénzügyi könyvelési platform. A QuickBooks, Xero és Wave önállóan üzemeltethető alternatívájaként tervezték. Teljes körű kettős könyvelésű főkönyvet valósít meg. Támogatja a többvalutás kezelést, az ügyfél- és szállítói nyilvántartásokat, valamint a számlázást. Készletkövetést, kézi naplókat és intelligens jelentéseket is kínál. Ezek közé tartoznak a pénzügyi kimutatások, a cash flow, a vevő- és szállítói kintlévőségek, továbbá az adóösszefoglalók. Mindezek az alapul szolgáló főkönyvből generálódnak.

A Bigcapital önálló üzemeltetése a VPS-én az ügyfélszámlákat, banki tranzakciókat és pénzügyi nyilvántartásokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Így nem kell egy SaaS könyvelési szolgáltatásra bíznia azokat. A platform több vállalatot (bérlőt) támogat példányonként, izolált adatbázisokkal. Integrálódik a Stripe-pal és a Plaid-del a fizetések és banki feedek kezeléséhez. Átfogó API-t biztosít az egyedi integrációkhoz és jelentésekhez.