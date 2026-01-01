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Önállóan üzemeltetett pénzügyi könyvelési platform többpénznemes, intelligens jelentéskészítéssel és teljes körű kettős könyvvitelű főkönyvvel.
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Erre jó a Bigcapital
A Bigcapital egy modern, nyílt forráskódú pénzügyi könyvelési platform. A QuickBooks, Xero és Wave önállóan üzemeltethető alternatívájaként tervezték. Teljes körű kettős könyvelésű főkönyvet valósít meg. Támogatja a többvalutás kezelést, az ügyfél- és szállítói nyilvántartásokat, valamint a számlázást. Készletkövetést, kézi naplókat és intelligens jelentéseket is kínál. Ezek közé tartoznak a pénzügyi kimutatások, a cash flow, a vevő- és szállítói kintlévőségek, továbbá az adóösszefoglalók. Mindezek az alapul szolgáló főkönyvből generálódnak.
A Bigcapital önálló üzemeltetése a VPS-én az ügyfélszámlákat, banki tranzakciókat és pénzügyi nyilvántartásokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Így nem kell egy SaaS könyvelési szolgáltatásra bíznia azokat. A platform több vállalatot (bérlőt) támogat példányonként, izolált adatbázisokkal. Integrálódik a Stripe-pal és a Plaid-del a fizetések és banki feedek kezeléséhez. Átfogó API-t biztosít az egyedi integrációkhoz és jelentésekhez.
A Bigcapital főbb funkciói
Kettős könyvvitel
Teljes kettős könyvviteli főkönyv számlakerettel, kézi naplókkal és auditálható tranzakciós előzményekkel, amely közvetlenül illeszkedik a szabványos könyvelési munkafolyamatokhoz.
Többvalutás
Natív többpénznemű támogatás konfigurálható árfolyamforrásokkal számlákhoz, díjbekérőkhöz és jelentésekhez nemzetközi ügyfelek és beszállítók számára.
Számlák és díjbekérők
Ügyfélszámlázás fizetéskövetéssel, szállítói számlák fizetési ütemezéssel, ismétlődő tranzakciók és PDF generálás beépített Gotenberg integráción keresztül.
Intelligens jelentések
Eredménykimutatás, mérleg, cash flow, kintlévőség/kötelezettség lejárat, áfa-összesítők és testreszabható pénzügyi jelentések, amelyek valós időben generálódnak a főkönyvből.
Több-bérlős kialakítású
Minden vállalat saját, elkülönített adatbázist kap, így egyetlen példány több vállalkozást is kezelhet szigorú adatelválasztással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bigcapital szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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