Telepítse a Budge-ot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett személyes pénzügyi alkalmazás magánkiadások nyomon követésére, költségvetés-készítésre és pénzügyi célok kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Budge szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Budge
A Budge egy személyes pénzügyi költségvetés-kezelő alkalmazás. Segít az egyéneknek és családoknak nyomon követni a kiadásokat és figyelemmel kísérni a költési szokásokat. Egy felhasználóbarát webes felületen keresztül támogatja a pénzügyi célok elérését. Többféle számlatípust, egyedi költési kategóriákat és ismétlődő tranzakciók kezelését támogatja. Ezáltal a felhasználók teljes képet kapnak pénzügyi helyzetükről anélkül, hogy felhőalapú pénzügyi szolgáltatásokra támaszkodnának.
A Budge saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a banki adatok, a költési előzmények és a pénzügyi célok teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradjanak. Ezek soha nem kerülnek megosztásra harmadik fél platformjaival, és nem használhatók fel hirdetési profilalkotásra. Az állandó tárolás évek pénzügyi előzményeit őrzi meg. Ez bármilyen eszközről elérhető egy reszponzív böngészőfelületen keresztül.
A Budge főbb funkciói
Költségkövetés
Naplózza és kategorizálja a tranzakciókat több számlatípuson keresztül — folyószámla, megtakarítás, hitelkártya és készpénz — a pontos pénzügyi nyilvántartás fenntartásához.
Költségvetés-ellenőrzés
Kategóriánként állítson be költési limiteket és valós időben kövesse nyomon a haladást, így azonnal tudja, mikor fennáll a költségvetés túllépésének kockázata.
Vizuális költési jelentések
A diagramok és irányítópultok egy pillantással megmutatják a költési szokásokat és a költségvetés teljesítményét, megkönnyítve annak azonosítását, hogy hova megy a pénz havonta.
Célkövetés
Határozzon meg megtakarítási vagy adósságcsökkentési célokat és kövesse nyomon a haladást az idő múlásával, így az absztrakt pénzügyi célok mérhető mérföldkövekké válnak.
Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés
A VPS-eden minden pénzügyi adat helyben tárolódik, külső megosztás nélkül, távol tartva az érzékeny információkat a hirdetési hálózatoktól és adatbrókerektől.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Budge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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