A Budge egy személyes pénzügyi költségvetés-kezelő alkalmazás. Segít az egyéneknek és családoknak nyomon követni a kiadásokat és figyelemmel kísérni a költési szokásokat. Egy felhasználóbarát webes felületen keresztül támogatja a pénzügyi célok elérését. Többféle számlatípust, egyedi költési kategóriákat és ismétlődő tranzakciók kezelését támogatja. Ezáltal a felhasználók teljes képet kapnak pénzügyi helyzetükről anélkül, hogy felhőalapú pénzügyi szolgáltatásokra támaszkodnának.

A Budge saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a banki adatok, a költési előzmények és a pénzügyi célok teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradjanak. Ezek soha nem kerülnek megosztásra harmadik fél platformjaival, és nem használhatók fel hirdetési profilalkotásra. Az állandó tárolás évek pénzügyi előzményeit őrzi meg. Ez bármilyen eszközről elérhető egy reszponzív böngészőfelületen keresztül.