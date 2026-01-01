Az imgproxy egy nagy teljesítményű önálló szerver azonnali képfeldolgozáshoz. Ahelyett, hogy képmanipulációs kódot írna az alkalmazásába, vagy átalakításonkénti SaaS díjakat fizetne, egyszer telepíti az imgproxy-t. Ezáltal URL paraméterekkel alakíthatja át a képeket. Képek átméretezése, vágása, konvertálása, vízjelezése és optimalizálása egy URL összeállításával lehetséges. Ehhez nem szükséges módosítani a képtárolást vagy a képszállítási folyamatot.

A libvips-re épülve az imgproxy jelentősen gyorsabban dolgozza fel a képeket, mint az ImageMagick, alacsonyabb memóriahasználat mellett. Támogatja a JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF és egyéb formátumokat, automatikus formátumválasztással a legjobb minőség-méret arány érdekében. Az önálló üzemeltetés korlátlan képátalakítást biztosít fix VPS költséggel, kérésenkénti díjszabás nélkül.