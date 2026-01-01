Telepítse az imgproxy-t egyetlen kattintással.
Gyors és biztonságos, menet közbeni képfeldolgozó szerver, amely egyszerű URL-alapú kérésekkel átméretezi, konvertálja és optimalizálja a képeket.
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Erre jó a imgproxy
Az imgproxy egy nagy teljesítményű önálló szerver azonnali képfeldolgozáshoz. Ahelyett, hogy képmanipulációs kódot írna az alkalmazásába, vagy átalakításonkénti SaaS díjakat fizetne, egyszer telepíti az imgproxy-t. Ezáltal URL paraméterekkel alakíthatja át a képeket. Képek átméretezése, vágása, konvertálása, vízjelezése és optimalizálása egy URL összeállításával lehetséges. Ehhez nem szükséges módosítani a képtárolást vagy a képszállítási folyamatot.
A libvips-re épülve az imgproxy jelentősen gyorsabban dolgozza fel a képeket, mint az ImageMagick, alacsonyabb memóriahasználat mellett. Támogatja a JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF és egyéb formátumokat, automatikus formátumválasztással a legjobb minőség-méret arány érdekében. Az önálló üzemeltetés korlátlan képátalakítást biztosít fix VPS költséggel, kérésenkénti díjszabás nélkül.
A imgproxy főbb funkciói
URL-alapú feldolgozás
Képeket alakíthat át egy URL létrehozásával — nincs szükség kódmódosításra, képfeldolgozási folyamat átalakítására, és nincs telepítendő SDK az alkalmazásában.
Formátum átalakítás
Automatikusan kiszolgálja a WebP vagy AVIF formátumot azoknak a böngészőknek, amelyek támogatják őket, visszaállva JPEG vagy PNG formátumra régebbi kliensek számára.
Felhőtárhely támogatás
Forrásképek lekérése közvetlenül S3-ról, Google Cloud Storage-ról, Azure Blob-ról vagy bármilyen HTTP URL-ről, fájlok szerverre másolása nélkül.
Képbomba védelem
A forrásfelbontásra és a fájlméretre vonatkozó beépített korlátok megakadályozzák azokat a dekompressziós támadásokat, amelyek kimeríthetik a szerver memóriáját.
URL aláírás
A kriptográfiai URL-aláírások megakadályozzák az imgproxy példányának illetéktelen használatát általános célú nyilvános kép proxyként.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a imgproxy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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