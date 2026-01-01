A Faktory egy önálló háttérfeladat-szerver, amely hatékony feladatfeldolgozást biztosít bármely programozási nyelv számára. Egyszerű, protokollalapú felületet biztosít. Ennek köszönhetően a Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP és más nyelveken írt munkások mind osztozhatnak ugyanazon a feladat-infrastruktúrán. Így nem kell egyetlen nyelvi ökoszisztémához kötődniük.

A Faktory saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a feladatok sorai, az újrapróbálkozási logika és a teljesítményadatok felett. A beépített webes irányítópult segítségével valós időben felügyelheti az átviteli sebességet, ellenőrizheti a sikertelen feladatokat és kezelheti a sorokat, további eszközök nélkül.