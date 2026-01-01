Telepítse a Faktoryt egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű, nyelvtől független háttérfeladat-szerver beépített webes felhasználói felülettel a feladatok felügyeletére és kezelésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Faktory
A Faktory egy önálló háttérfeladat-szerver, amely hatékony feladatfeldolgozást biztosít bármely programozási nyelv számára. Egyszerű, protokollalapú felületet biztosít. Ennek köszönhetően a Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP és más nyelveken írt munkások mind osztozhatnak ugyanazon a feladat-infrastruktúrán. Így nem kell egyetlen nyelvi ökoszisztémához kötődniük.
A Faktory saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a feladatok sorai, az újrapróbálkozási logika és a teljesítményadatok felett. A beépített webes irányítópult segítségével valós időben felügyelheti az átviteli sebességet, ellenőrizheti a sikertelen feladatokat és kezelheti a sorokat, további eszközök nélkül.
A Faktory főbb funkciói
Nyelvfüggetlen tervezés
Bármely nyelv, amely rendelkezik Faktory klienskönyvtárral, sorba állíthat és feldolgozhat feladatokat, könnyűvé téve az integrációt a többnyelvű rendszerek között.
Beépített webes irányítópult
Figyelje a várólisták mélységét, a feladatok átviteli sebességét és a hibákat egy intuitív, böngészőalapú felhasználói felületen keresztül, amely azonnal elérhető.
Megbízható feladatmegőrzés
A feladatok lemezen tárolódnak egy beágyazott, Redis-kompatibilis tároló segítségével, biztosítva, hogy újraindítások vagy hibák esetén egyetlen munka se vesszen el.
Automatikus újrapróbálkozások
A sikertelen feladatok automatikusan újrapróbálkoznak konfigurálható visszalépési ütemezésekkel, csökkentve a kézi beavatkozást az átmeneti hibák miatt.
Sor prioritás
A feladatok irányítása elnevezett várólistákra konfigurálható súlyokkal, így a magas prioritású feladatokat mindig először dolgozzák fel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Faktory szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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