Telepítse a Cheshire Cat AI-t egykattintásos telepítéssel.
Éles üzemre kész AI ügynök keretrendszer beépített RAG-gal, beépülő modulokkal és függvényhívással bármely LLM szolgáltató számára.
Válasszon VPS csomagot a Cheshire Cat AI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cheshire Cat AI
A Cheshire Cat AI egy nyílt forráskódú keretrendszer, termelési AI ügynökök mikroszolgáltatásként való építéséhez. Ahelyett, hogy külön könyvtárakat illesztene össze a memóriához, eszközökhöz és beszélgetési formákhoz, a Cat egy API-first futásidejű környezetet biztosít. Ez beépített Qdrant vektoros adatbázissal, bővítményrendszerrel, eseményhorgokkal és függvényhívással rendelkezik. Így ugyanaz az ügynök képes működtetni egy chatbotot, egy belső eszközt vagy egy ügyféloldali asszisztenst egyetlen backendről.
A keretrendszer modellfüggetlen. Bármilyen LangChain-kompatibilis LLM-mel és beágyazóval működik. Ez magában foglalja az OpenAI-t, az Anthropic-ot, az Ollamát és a saját üzemeltetésű modelleket. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes ellenőrzése alatt tartja a beszélgetési előzményeket, a beágyazásokat és a bővítménykódot. Ez többfelhasználós támogatást és részletes jogosultságokat biztosít a csapattelepítésekhez.
A Cheshire Cat AI főbb funkciói
Beépített RAG
Egy integrált Qdrant vektormemória automatikusan betölti a dokumentumokat és felidézi a releváns kontextust, így az ügynökök az Ön adataiból válaszolnak, nem pedig általános modell tudásból.
Plugin rendszer
Tegyen Python bővítményeket az admin panelbe eszközök, hook-ok és beszélgetéses űrlapok hozzáadásához, forkolás nélkül — futásidőben bővítse a viselkedést az image újraépítése helyett.
Bármely LLM szolgáltató
Váltson az OpenAI, Anthropic, Ollama és más LangChain-kompatibilis modellek között az admin UI-ról, hogy használati esetenként egyensúlyozza a költséget, a késleltetést és az adatrezidenciát.
REST és WebSocket API
Beágyazhatja az ügynököt bármely frontendbe egy testreszabható REST API-n keresztül, vagy cseveghet WebSocketen keresztül. Minden transzporthoz külön API kulcsok tartoznak a részletes hozzáférés-vezérléshez.
Beszélgetős űrlapok
Pydantic-alapú űrlapok definiálása, amelyek több lépésből álló beszélgetéseket irányítanak, például foglalásokat vagy megrendeléseket. Ez lehetővé teszi az ügynök számára strukturált adatok gyűjtését, miközben a párbeszéd természetes marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cheshire Cat AI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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