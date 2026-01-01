Akár 69% kedvezmény a Cheshire Cat AI szolgáltatásra

Telepítse a Cheshire Cat AI-t egykattintásos telepítéssel.

Éles üzemre kész AI ügynök keretrendszer beépített RAG-gal, beépülő modulokkal és függvényhívással bármely LLM szolgáltató számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Cheshire Cat AI-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Cheshire Cat AI szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Cheshire Cat AI

A Cheshire Cat AI egy nyílt forráskódú keretrendszer, termelési AI ügynökök mikroszolgáltatásként való építéséhez. Ahelyett, hogy külön könyvtárakat illesztene össze a memóriához, eszközökhöz és beszélgetési formákhoz, a Cat egy API-first futásidejű környezetet biztosít. Ez beépített Qdrant vektoros adatbázissal, bővítményrendszerrel, eseményhorgokkal és függvényhívással rendelkezik. Így ugyanaz az ügynök képes működtetni egy chatbotot, egy belső eszközt vagy egy ügyféloldali asszisztenst egyetlen backendről.

A keretrendszer modellfüggetlen. Bármilyen LangChain-kompatibilis LLM-mel és beágyazóval működik. Ez magában foglalja az OpenAI-t, az Anthropic-ot, az Ollamát és a saját üzemeltetésű modelleket. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes ellenőrzése alatt tartja a beszélgetési előzményeket, a beágyazásokat és a bővítménykódot. Ez többfelhasználós támogatást és részletes jogosultságokat biztosít a csapattelepítésekhez.

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Erre jó a {name}

A Cheshire Cat AI főbb funkciói

Beépített RAG

Egy integrált Qdrant vektormemória automatikusan betölti a dokumentumokat és felidézi a releváns kontextust, így az ügynökök az Ön adataiból válaszolnak, nem pedig általános modell tudásból.

Plugin rendszer

Tegyen Python bővítményeket az admin panelbe eszközök, hook-ok és beszélgetéses űrlapok hozzáadásához, forkolás nélkül — futásidőben bővítse a viselkedést az image újraépítése helyett.

Bármely LLM szolgáltató

Váltson az OpenAI, Anthropic, Ollama és más LangChain-kompatibilis modellek között az admin UI-ról, hogy használati esetenként egyensúlyozza a költséget, a késleltetést és az adatrezidenciát.

REST és WebSocket API

Beágyazhatja az ügynököt bármely frontendbe egy testreszabható REST API-n keresztül, vagy cseveghet WebSocketen keresztül. Minden transzporthoz külön API kulcsok tartoznak a részletes hozzáférés-vezérléshez.

Beszélgetős űrlapok

Pydantic-alapú űrlapok definiálása, amelyek több lépésből álló beszélgetéseket irányítanak, például foglalásokat vagy megrendeléseket. Ez lehetővé teszi az ügynök számára strukturált adatok gyűjtését, miközben a párbeszéd természetes marad.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cheshire Cat AI szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszafizetési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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