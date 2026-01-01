A Cheshire Cat AI egy nyílt forráskódú keretrendszer, termelési AI ügynökök mikroszolgáltatásként való építéséhez. Ahelyett, hogy külön könyvtárakat illesztene össze a memóriához, eszközökhöz és beszélgetési formákhoz, a Cat egy API-first futásidejű környezetet biztosít. Ez beépített Qdrant vektoros adatbázissal, bővítményrendszerrel, eseményhorgokkal és függvényhívással rendelkezik. Így ugyanaz az ügynök képes működtetni egy chatbotot, egy belső eszközt vagy egy ügyféloldali asszisztenst egyetlen backendről.

A keretrendszer modellfüggetlen. Bármilyen LangChain-kompatibilis LLM-mel és beágyazóval működik. Ez magában foglalja az OpenAI-t, az Anthropic-ot, az Ollamát és a saját üzemeltetésű modelleket. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes ellenőrzése alatt tartja a beszélgetési előzményeket, a beágyazásokat és a bővítménykódot. Ez többfelhasználós támogatást és részletes jogosultságokat biztosít a csapattelepítésekhez.