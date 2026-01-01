Telepítse a Documenso-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú dokumentum-aláíró platform jogilag kötelező érvényű digitális aláírásokhoz teljes adatbirtoklással.
Válasszon VPS csomagot a Documenso szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Documenso
A Documenso egy nyílt forráskódú alternatívája a DocuSign-nak. Olyan szervezetek számára készült, amelyek biztonságos, jogilag kötelező érvényű digitális aláírásokat igényelnek. Nem kell átadniuk az érzékeny dokumentumok feletti ellenőrzést egy harmadik fél SaaS szolgáltatónak. Támogatja a több fél általi aláírási munkafolyamatokat, a dokumentumsablonokat és az átfogó auditnaplókat, tiszta felülettel, amely alkalmas jogi, HR és pénzügyi csapatok számára.
A Documenso saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, aláírást és auditnaplót a saját infrastruktúráján tart. Nincsenek dokumentumonkénti díjak, nincsenek szolgáltató által megszabott tárolási korlátok, és nincs adatvesztés kockázata megosztott platformon keresztül. A helyi tanúsítványkezelés és a konfigurálható SMTP biztosítja, hogy az aláírási folyamat teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjon.
A Documenso főbb funkciói
Többoldalú aláírás
Dokumentumok továbbítása több aláírónak soros vagy párhuzamos sorrendben, és a befejezési állapot valós idejű nyomon követése.
Átfogó auditnaplók
Minden műveletet naplóznak időbélyegekkel és IP-címekkel, előállítva a jogi és megfelelőségi célokhoz szükséges bizonyítéknyomot.
Dokumentumsablonok
Mentse el a gyakran használt dokumentumszerkezeteket sablonként, hogy felgyorsítsa az ismétlődő aláírási munkafolyamatokat, mint például a szerződések és az NDA-k.
Helyi tanúsítvány-aláírás
A dokumentumok aláírása helyileg kezelt tanúsítvánnyal történik, így a kriptográfiai folyamat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül marad.
E-mail értesítések
Automatikus emlékeztetők és állapotfrissítések tartják tájékoztatva az összes felet, a dokumentumküldők kézi utánkövetése nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Documenso szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.