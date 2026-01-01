A Documenso egy nyílt forráskódú alternatívája a DocuSign-nak. Olyan szervezetek számára készült, amelyek biztonságos, jogilag kötelező érvényű digitális aláírásokat igényelnek. Nem kell átadniuk az érzékeny dokumentumok feletti ellenőrzést egy harmadik fél SaaS szolgáltatónak. Támogatja a több fél általi aláírási munkafolyamatokat, a dokumentumsablonokat és az átfogó auditnaplókat, tiszta felülettel, amely alkalmas jogi, HR és pénzügyi csapatok számára.

A Documenso saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, aláírást és auditnaplót a saját infrastruktúráján tart. Nincsenek dokumentumonkénti díjak, nincsenek szolgáltató által megszabott tárolási korlátok, és nincs adatvesztés kockázata megosztott platformon keresztül. A helyi tanúsítványkezelés és a konfigurálható SMTP biztosítja, hogy az aláírási folyamat teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjon.