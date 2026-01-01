Telepítse az AFFiNE-t egykattintásos telepítéssel.
Minden az egyben nyílt forráskódú munkaterület, amely dokumentumokat, fehér táblákat és adatbázisokat egyesít AI-alapú segítséggel.
Válasszon VPS csomagot a AFFiNE szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AFFiNE
Az AFFiNE egy nyílt forráskódú „KnowledgeOS”, amely megszünteti a dokumentáció, a vizuális együttműködés és az adatszervezés közötti akadályokat. A felhasználók strukturált dokumentumokat írhatnak, végtelen fehér táblákon vázolhatnak, és rendszerezett adatbázisokat tarthatnak fenn. Mindezt ugyanabban a munkaterületen belül tehetik meg, anélkül, hogy az egyes feladatokhoz külön eszközök között váltogatnának.
A helyi alapú, adatvédelemre fókuszáló architektúrára épülő AFFiNE az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a tudását. Az AI-asszisztencia teljes mértékben integrálva van, segítve az írást, rajzolást és tervezést minden tartalomtípusban. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t a pgvector kiterjesztéssel a fejlett kereséshez. Továbbá tartalmazza a Redis-t a valós idejű funkciókhoz, és az automatizált adatbázis-migrációt a megbízható frissítésekhez.
A AFFiNE főbb funkciói
Egységes munkaterület
Egyetlen platformon egyesíti a dokumentumokat, rajztáblákat és adatbázisokat. Így Ön zökkenőmentesen válthat az írás, vázlatkészítés és adatok rendszerezése között, különálló alkalmazások közötti kontextusváltás nélkül.
Végtelen vásznú táblák
A rajzoló, diagramkészítő és ragadós jegyzet eszközökkel ellátott szabad formájú rajztáblák vizuális teret biztosítanak a csapatoknak az ötleteléshez és tervezési munkához a strukturált dokumentumok mellett.
AI-alapú segítség
Az AI minden tartalomtípusba beépül, segítve az írást, az összefoglalást és a tartalomgenerálást, ezzel csökkentve a kiváló minőségű tudásanyagok előállításának ráfordítását.
Strukturált adatbázisok
Rendszerezze az információkat testreszabható adatbázis nézetekben, szűrési és lekérdezési lehetőségekkel, kiváltva ezzel a különálló táblázatkezelő eszközök szükségességét ugyanazon a munkaterületen belül.
Valós idejű együttműködés
A konfliktusmentes szinkronizálás lehetővé teszi, hogy több csapattag egyidejűleg szerkessze a dokumentumokat és a rajztáblákat, a változások pedig azonnal megjelennek minden csatlakoztatott eszközön.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AFFiNE szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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