Az AFFiNE egy nyílt forráskódú „KnowledgeOS”, amely megszünteti a dokumentáció, a vizuális együttműködés és az adatszervezés közötti akadályokat. A felhasználók strukturált dokumentumokat írhatnak, végtelen fehér táblákon vázolhatnak, és rendszerezett adatbázisokat tarthatnak fenn. Mindezt ugyanabban a munkaterületen belül tehetik meg, anélkül, hogy az egyes feladatokhoz külön eszközök között váltogatnának.

A helyi alapú, adatvédelemre fókuszáló architektúrára épülő AFFiNE az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a tudását. Az AI-asszisztencia teljes mértékben integrálva van, segítve az írást, rajzolást és tervezést minden tartalomtípusban. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t a pgvector kiterjesztéssel a fejlett kereséshez. Továbbá tartalmazza a Redis-t a valós idejű funkciókhoz, és az automatizált adatbázis-migrációt a megbízható frissítésekhez.