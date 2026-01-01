Telepítse a BentoPDF-et egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú, böngészőalapú PDF eszközkészlet PDF-ek egyesítésére, felosztására, konvertálására és védelmére, fájlok feltöltése nélkül.
Válasszon VPS csomagot a BentoPDF szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a BentoPDF
A BentoPDF egy adatvédelem-központú PDF-eszközkészlet, amely teljes mértékben a felhasználó böngészőjében dolgozza fel a dokumentumokat — a fájlok soha nem hagyják el az ügyfél gépét, és nem érintenek külső szervert. Több online PDF-szolgáltatást vált fel egyetlen, saját üzemeltetésű felülettel. Ez a felület magában foglalja az egyesítést, felosztást, oldalak átrendezését, forgatást, képkonverziót, OCR-t, tömörítést, jelszavas védelmet, vízjeleket, fejléceket és lábléceket, valamint a metaadatok szerkesztését.
Az érzékeny dokumentumokat kezelő csapatok és szervezetek számára (például szerződések, pénzügyi kimutatások, jogi iratok) a BentoPDF saját üzemeltetése kiküszöböli az adatvédelmi kockázatot. Ez a kockázat abból adódik, hogy bizalmas fájlokat töltenek fel olyan kereskedelmi PDF-szolgáltatásokra, amelyek másolatokat őrizhetnek meg vagy naplózhatják a használatot. Mivel minden feldolgozás az ügyféloldalon történik, a VPS csak a webes felületet szolgálja ki. Ez minimálisra csökkenti a szerver erőforrásigényét, miközben biztosítja a dokumentumok teljes körű magánéletét.
A BentoPDF főbb funkciói
Ügyféloldali feldolgozás
A PDF-manipuláció teljes mértékben a felhasználó böngészőjében történik. A dokumentumok soha nem kerülnek feltöltésre a szerverre, így még a gazdagép sem látja a fájl tartalmát.
Egyesítés, felosztás és átrendezés
Több PDF egyesítése, felosztása egyedi oldalakra vagy szakaszokra, és az oldalak áthúzása a pontosan kívánt sorrendbe másodpercek alatt.
Integrált OCR
Alakítsa át a beolvasott, kép alapú PDF-eket teljesen kereshető, kijelölhető szöveges dokumentumokká anélkül, hogy fájlokat küldene egy harmadik fél felismerő szolgáltatásának.
Dokumentumbiztonság
Jelszóvédelmet, titkosítást és vízjeleket adhat hozzá az érzékeny PDF-ekhez terjesztés előtt, vagy eltávolíthatja a korlátozásokat a saját PDF-jeiről a szerkesztési hozzáférés visszaszerzéséhez.
Formátumátalakítás
Képek konvertálása PDF-be, oldalak exportálása képként, és Markdown fájlok átalakítása Mermaid diagramokkal formázott PDF-ekké — mindezt ugyanarról az interfészről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BentoPDF szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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