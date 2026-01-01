A BentoPDF egy adatvédelem-központú PDF-eszközkészlet, amely teljes mértékben a felhasználó böngészőjében dolgozza fel a dokumentumokat — a fájlok soha nem hagyják el az ügyfél gépét, és nem érintenek külső szervert. Több online PDF-szolgáltatást vált fel egyetlen, saját üzemeltetésű felülettel. Ez a felület magában foglalja az egyesítést, felosztást, oldalak átrendezését, forgatást, képkonverziót, OCR-t, tömörítést, jelszavas védelmet, vízjeleket, fejléceket és lábléceket, valamint a metaadatok szerkesztését.

Az érzékeny dokumentumokat kezelő csapatok és szervezetek számára (például szerződések, pénzügyi kimutatások, jogi iratok) a BentoPDF saját üzemeltetése kiküszöböli az adatvédelmi kockázatot. Ez a kockázat abból adódik, hogy bizalmas fájlokat töltenek fel olyan kereskedelmi PDF-szolgáltatásokra, amelyek másolatokat őrizhetnek meg vagy naplózhatják a használatot. Mivel minden feldolgozás az ügyféloldalon történik, a VPS csak a webes felületet szolgálja ki. Ez minimálisra csökkenti a szerver erőforrásigényét, miközben biztosítja a dokumentumok teljes körű magánéletét.