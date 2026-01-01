Telepítse az AppFlowy-t egyetlen kattintással.
Adatvédelemre összpontosító, nyílt forráskódú munkaterület, amely jegyzeteket, wikiket, adatbázisokat és projektmenedzsmentet egyesít, mint egy Notion alternatíva.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AppFlowy
Az AppFlowy egy nyílt forráskódú produktivitási platform. A Notion adatvédelmet tiszteletben tartó alternatívájaként épült. Rugalmas blokk-alapú szerkesztőt, database nézeteket és AI-alapú írássegítést egyesít egyetlen együttműködési munkaterületen. Flutter és Rust segítségével készült, natív teljesítményt nyújt desktop, mobile és web platformokon, miközben minden adat az Ön ellenőrzése alatt marad.
Az AppFlowy saját üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Megakadályozza harmadik felek hozzáférését az érzékeny dokumentumokhoz. Korlátlan munkaterületet és felhasználót biztosít fix infrastruktúra költségen. Ez a sablon telepíti a teljes AppFlowy Cloud stack-et. Ez magában foglalja a web client-et, az API backend-et, az authentication-t, az object storage-et és a database-t. Készen áll az AppFlowy natív desktop és mobile alkalmazásaiból érkező kapcsolatokra.
A AppFlowy főbb funkciói
Blokk alapú szerkesztő
Hozzon létre gazdag dokumentumokat szöveggel, képekkel, beágyazott tartalmakkal és médiával. Használjon intuitív blokkszerkesztőt, amely egységesen működik asztali gépen, mobilon és weben, platformok közötti funkcióbeli hiányosságok nélkül.
Rugalmas adatbázis nézetek
Megtekintheti és kezelheti ugyanazokat az adatokat táblázatként, Kanban táblaként, naptárként vagy galériaként. Így a különböző csapattagok olyan elrendezést kapnak, amely illeszkedik a munkafolyamatukhoz, az információk megkettőzése nélkül.
AI írássegéd
Tartalom generálása, összefoglalása és finomítása közvetlenül a dokumentumokon belül, beépített AI funkciókkal. Ezek külső szolgáltatóhoz (például OpenAI vagy Azure OpenAI) csatlakoznak, API kulccsal konfigurálva. Az adatokat az adott szolgáltató dolgozza fel.
Valós idejű együttműködés
Dolgozz egyszerre csapattársaiddal konfliktusmentes szinkronizálás segítségével, így többen is szerkeszthetik ugyanazt a dokumentumot anélkül, hogy felülírnák egymás módosításait.
Teljes adattulajdonjog
Minden dokumentum, adatbázis és fájlmelléklet a saját infrastruktúráján tárolódik, szállítói függőség nélkül, biztosítva az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést és a megőrzés teljes ellenőrzését.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AppFlowy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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