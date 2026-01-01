Az AppFlowy egy nyílt forráskódú produktivitási platform. A Notion adatvédelmet tiszteletben tartó alternatívájaként épült. Rugalmas blokk-alapú szerkesztőt, database nézeteket és AI-alapú írássegítést egyesít egyetlen együttműködési munkaterületen. Flutter és Rust segítségével készült, natív teljesítményt nyújt desktop, mobile és web platformokon, miközben minden adat az Ön ellenőrzése alatt marad.

Az AppFlowy saját üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Megakadályozza harmadik felek hozzáférését az érzékeny dokumentumokhoz. Korlátlan munkaterületet és felhasználót biztosít fix infrastruktúra költségen. Ez a sablon telepíti a teljes AppFlowy Cloud stack-et. Ez magában foglalja a web client-et, az API backend-et, az authentication-t, az object storage-et és a database-t. Készen áll az AppFlowy natív desktop és mobile alkalmazásaiból érkező kapcsolatokra.