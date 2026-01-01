Akár 69% kedvezmény a BeaverHabits szolgáltatásra

Telepítse a BeaverHabits-et egyetlen kattintással.

Minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető, amely a napi ellenőrzésekre és sorozatokra összpontosít, célok és bonyolultság nélkül.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a BeaverHabits-et egyetlen kattintással.

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69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a BeaverHabits

A BeaverHabits egy minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető alkalmazás, amelyet a „ne szakítsd meg a láncot” módszertan ihletett.

A célközpontú szokáskövető alkalmazásokkal ellentétben a BeaverHabits kizárólag a napi bejelentkezési rituáléra összpontosít. Ez a szokások befejezettként való megjelölését, a sorozatok fenntartását és az időbeli következetesség vizualizálását jelenti. Mindezt a célok, mérföldkövek vagy pontszámok kognitív terhe nélkül teszi.

A BeaverHabits saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja személyes rutinadatait, előfizetési díjak és harmadik féltől származó szinkronizálási szolgáltatások nélkül. Az alkalmazás minden adatot egy helyi SQLite adatbázisban tárol. Támogatja a többfelhasználós fiókokat, az iOS PWA telepítését, a címkeszűrést, a napi jegyzeteket és egy REST API-t. Emellett integrációkat kínál a Home Assistant, az Apple Shortcuts és a Stream Deck rendszerekkel.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A BeaverHabits főbb funkciói

Napi bejelentkezési rács

Minden szokáshoz tartozó naptárnézet egy pillantásra megmutatja a sorozatokat és a hiányokat, így a napi következetesség könnyen nyomon követhető és fenntartása motiváló.

Címkeszűrés

Csoportosítsa és szűrje a szokásokat címkék alapján a fókuszált nézetekhez – így csak a reggeli rutinokat, az egészséges szokásokat vagy bármilyen egyedi kategóriát láthatja.

Napi jegyzetek

Adjon hozzá legfeljebb 1024 karakter jegyzetet szokásonként naponta a kontextus, megfigyelések vagy a kihagyás okainak rögzítéséhez.

REST API hozzáférés

Programozottan lekérdezheti és frissítheti a szokásadatokat, lehetővé téve az automatizálást az Apple Shortcuts, a Home Assistant és a Stream Deck segítségével a HabitDecken keresztül.

iOS PWA támogatás

Telepítse a BeaverHabits alkalmazást kezdőképernyő-alkalmazásként iPhone-ra és iPadre a natív érzetű bejelentkezési élményért, App Store letöltés nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BeaverHabits szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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