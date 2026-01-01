Telepítse a BeaverHabits-et egyetlen kattintással.
Minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető, amely a napi ellenőrzésekre és sorozatokra összpontosít, célok és bonyolultság nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a BeaverHabits
A BeaverHabits egy minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető alkalmazás, amelyet a „ne szakítsd meg a láncot” módszertan ihletett.
A célközpontú szokáskövető alkalmazásokkal ellentétben a BeaverHabits kizárólag a napi bejelentkezési rituáléra összpontosít. Ez a szokások befejezettként való megjelölését, a sorozatok fenntartását és az időbeli következetesség vizualizálását jelenti. Mindezt a célok, mérföldkövek vagy pontszámok kognitív terhe nélkül teszi.
A BeaverHabits saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja személyes rutinadatait, előfizetési díjak és harmadik féltől származó szinkronizálási szolgáltatások nélkül. Az alkalmazás minden adatot egy helyi SQLite adatbázisban tárol. Támogatja a többfelhasználós fiókokat, az iOS PWA telepítését, a címkeszűrést, a napi jegyzeteket és egy REST API-t. Emellett integrációkat kínál a Home Assistant, az Apple Shortcuts és a Stream Deck rendszerekkel.
A BeaverHabits főbb funkciói
Napi bejelentkezési rács
Minden szokáshoz tartozó naptárnézet egy pillantásra megmutatja a sorozatokat és a hiányokat, így a napi következetesség könnyen nyomon követhető és fenntartása motiváló.
Címkeszűrés
Csoportosítsa és szűrje a szokásokat címkék alapján a fókuszált nézetekhez – így csak a reggeli rutinokat, az egészséges szokásokat vagy bármilyen egyedi kategóriát láthatja.
Napi jegyzetek
Adjon hozzá legfeljebb 1024 karakter jegyzetet szokásonként naponta a kontextus, megfigyelések vagy a kihagyás okainak rögzítéséhez.
REST API hozzáférés
Programozottan lekérdezheti és frissítheti a szokásadatokat, lehetővé téve az automatizálást az Apple Shortcuts, a Home Assistant és a Stream Deck segítségével a HabitDecken keresztül.
iOS PWA támogatás
Telepítse a BeaverHabits alkalmazást kezdőképernyő-alkalmazásként iPhone-ra és iPadre a natív érzetű bejelentkezési élményért, App Store letöltés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BeaverHabits szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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