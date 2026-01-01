A BeaverHabits egy minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető alkalmazás, amelyet a „ne szakítsd meg a láncot” módszertan ihletett.

A célközpontú szokáskövető alkalmazásokkal ellentétben a BeaverHabits kizárólag a napi bejelentkezési rituáléra összpontosít. Ez a szokások befejezettként való megjelölését, a sorozatok fenntartását és az időbeli következetesség vizualizálását jelenti. Mindezt a célok, mérföldkövek vagy pontszámok kognitív terhe nélkül teszi.

A BeaverHabits saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja személyes rutinadatait, előfizetési díjak és harmadik féltől származó szinkronizálási szolgáltatások nélkül. Az alkalmazás minden adatot egy helyi SQLite adatbázisban tárol. Támogatja a többfelhasználós fiókokat, az iOS PWA telepítését, a címkeszűrést, a napi jegyzeteket és egy REST API-t. Emellett integrációkat kínál a Home Assistant, az Apple Shortcuts és a Stream Deck rendszerekkel.