A Bludit egy nyílt forráskódú, flat-file tartalomkezelő rendszer, amely minden bejegyzést, oldalt és beállítást Markdown és JSON fájlként tárol a lemezen. Mivel nincs szüksége MySQL-re, PostgreSQL-re vagy bármilyen más adatbázisra, az egész rendszer könnyebb és gyorsabban biztonsági menthető. Könnyebben migrálható a szerverek között, mint a hagyományos PHP CMS-ek.

A Bludit saját tárhelyen történő üzemeltetése VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít a bloggereknek és a kis webhelytulajdonosoknak a tartalmuk és témáik felett. Mindez harmadik féltől származó tárhelydíjak és platformfüggőség nélkül valósul meg. A bejegyzések szerkeszthetők böngészőalapú admin felületről vagy közvetlenül a fájlrendszeren. A projekt beépített képkezelővel, bővítményrendszerrel és modern, testreszabható témákkal érkezik.