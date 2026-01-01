Telepítse a Bluditot egyetlen kattintással.
Egyszerű, gyors és biztonságos fájlalapú CMS személyes blogokhoz és kis webhelyekhez, adatbázis nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Bludit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Bludit
A Bludit egy nyílt forráskódú, flat-file tartalomkezelő rendszer, amely minden bejegyzést, oldalt és beállítást Markdown és JSON fájlként tárol a lemezen. Mivel nincs szüksége MySQL-re, PostgreSQL-re vagy bármilyen más adatbázisra, az egész rendszer könnyebb és gyorsabban biztonsági menthető. Könnyebben migrálható a szerverek között, mint a hagyományos PHP CMS-ek.
A Bludit saját tárhelyen történő üzemeltetése VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít a bloggereknek és a kis webhelytulajdonosoknak a tartalmuk és témáik felett. Mindez harmadik féltől származó tárhelydíjak és platformfüggőség nélkül valósul meg. A bejegyzések szerkeszthetők böngészőalapú admin felületről vagy közvetlenül a fájlrendszeren. A projekt beépített képkezelővel, bővítményrendszerrel és modern, testreszabható témákkal érkezik.
A Bludit főbb funkciói
Nincs szükség adatbázisra
Minden tartalmat lapos Markdown és JSON fájlokban tárol, így a telepítés, a biztonsági mentés és a verziókövetés olyan egyszerű, mint egy mappa másolása.
Markdown közzététel
Írjon bejegyzéseket és oldalakat Markdownban egy böngészőalapú szerkesztővel, amely támogatja a piszkozatokat, az ütemezett közzétételt és a kategóriákat.
Sablonok és beépülő modulok
Testreszabhatja a megjelenést beépített modern témákkal, és bővítheti a funkcionalitást egy bővítményrendszeren keresztül anélkül, hogy a fő kódot módosítaná.
Beépített képkezelő
Képek feltöltése, rendszerezése és beágyazása egy médiatárházból, amely az admin panelbe van integrálva, külső tárhelyszolgáltatások nélkül.
Többfelhasználós szerepkörök
Hívjon meg szerkesztőket és szerzőket különböző jogosultságokkal, így több közreműködő is publikálhat anélkül, hogy egy fiókon osztoznának.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bludit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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