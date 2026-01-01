A WordPress a világ legnépszerűbb tartalomkezelő rendszere, amely az interneten található összes weboldal több mint 40%-át működteti. Rugalmas publikációs platformot biztosít blogok, üzleti weboldalak, portfóliók, e-kereskedelmi áruházak és egyebek számára. Ehhez vizuális szerkesztő, témarendszer és több tízezer bővítményből álló ökoszisztéma tartozik.

A WordPress VPS-en történő saját üzemeltetése teljes kontrollt biztosít webhelye teljesítménye, biztonsága és adatai felett, havi platformdíjak nélkül. Ez a sablon MySQL-t tartalmaz a megbízható adatbázis-tároláshoz. Az előre telepített Traefik fordított proxy-n keresztüli útválasztás az első telepítéstől kezdve automatikus HTTPS-t biztosít a domainjéhez.