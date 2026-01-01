WordPress egy kattintásos telepítés.
A világ legnépszerűbb CMS-e, amely az összes weboldal több mint 40%-át működteti, több ezer témával és beépülő modullal.
Válasszon VPS csomagot a WordPress szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WordPress
A WordPress a világ legnépszerűbb tartalomkezelő rendszere, amely az interneten található összes weboldal több mint 40%-át működteti. Rugalmas publikációs platformot biztosít blogok, üzleti weboldalak, portfóliók, e-kereskedelmi áruházak és egyebek számára. Ehhez vizuális szerkesztő, témarendszer és több tízezer bővítményből álló ökoszisztéma tartozik.
A WordPress VPS-en történő saját üzemeltetése teljes kontrollt biztosít webhelye teljesítménye, biztonsága és adatai felett, havi platformdíjak nélkül. Ez a sablon MySQL-t tartalmaz a megbízható adatbázis-tároláshoz. Az előre telepített Traefik fordított proxy-n keresztüli útválasztás az első telepítéstől kezdve automatikus HTTPS-t biztosít a domainjéhez.
A WordPress főbb funkciói
Hatalmas bővítmény ökoszisztéma
Válasszon több mint 60 000 ingyenes és prémium bővítmény közül, hogy e-kereskedelmet, SEO-t, űrlapokat, gyorsítótárazást és bármilyen más funkcionalitást adjon hozzá.
Témakönyvtár
Válasszon több ezer ingyenes és kereskedelmi téma közül, hogy azonnal megváltoztassa webhelye designját anélkül, hogy kódot kellene érintenie.
Vizuális blokk szerkesztő
Oldalakat építhet a Gutenberg blokkszerkesztővel, húzd és ejtsd elrendezési eszközök segítségével, amelyekhez nincs szükség kódolási ismeretekre.
Multisite támogatás
Működtessen egy WordPress webhelyhálózatot egyetlen telepítésből, megosztva a témákat és bővítményeket az összes tulajdon között.
WooCommerce kész
Telepítse a WooCommerce-t, hogy átalakítsa a WordPress-t egy teljes értékű webáruházzá, termékekkel, pénztárral és fizetési lehetőségekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WordPress szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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