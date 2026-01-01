A Nextcloud egy átfogó, nyílt forráskódú produktivitási platform. Helyettesíti a Google Workspace-t és a Dropboxot fájlszinkronizálással, valós idejű dokumentumszerkesztéssel, naptárral, névjegyekkel, videokonferenciával és sok mással. Minden platformra elérhető asztali és mobil kliensekkel zökkenőmentesen integrálódik a napi munkafolyamatokba, miközben minden adatot a saját szerverén tart.

A Nextcloud saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Eltávolítja a felhőszolgáltatók által szabott tárhelykorlátokat. Teljes ellenőrzést biztosít a bizalmas fájlok és kommunikációk tárolási helye felett. Ez kritikus a megfelelőségi követelményekkel vagy adatvédelmi aggályokkal rendelkező csapatok számára.