Telepítse a Nextcloudot egyetlen kattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett produktivitási csomag fájlszinkronizálással, közös szerkesztéssel, naptárral és videóhívásokkal — az Ön adatai, az Ön infrastruktúrája.
Válasszon VPS csomagot a Nextcloud szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Nextcloud
A Nextcloud egy átfogó, nyílt forráskódú produktivitási platform. Helyettesíti a Google Workspace-t és a Dropboxot fájlszinkronizálással, valós idejű dokumentumszerkesztéssel, naptárral, névjegyekkel, videokonferenciával és sok mással. Minden platformra elérhető asztali és mobil kliensekkel zökkenőmentesen integrálódik a napi munkafolyamatokba, miközben minden adatot a saját szerverén tart.
A Nextcloud saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Eltávolítja a felhőszolgáltatók által szabott tárhelykorlátokat. Teljes ellenőrzést biztosít a bizalmas fájlok és kommunikációk tárolási helye felett. Ez kritikus a megfelelőségi követelményekkel vagy adatvédelmi aggályokkal rendelkező csapatok számára.
A Nextcloud főbb funkciói
Fájlszinkronizálás és megosztás
Szinkronizálja fájljait az összes eszközén asztali és mobilalkalmazásokkal, és ossza meg kollégáival vagy ügyfeleivel jelszóval védett, lejáró linkek használatával.
Közös dokumentumszerkesztés
Dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat szerkeszthet valós időben az OnlyOffice vagy Collabora integrációval – nincs szükség Microsoft 365 előfizetésre.
Naptár és Címtár
Naptárak és névjegyek kezelése teljes CalDAV/CardDAV támogatással, natívan szinkronizálva iOS, Android, macOS és Windows kliensekkel.
Videóhívások és csevegés
A Nextcloud Talk végpontok közötti titkosítású videóhívásokat és csapatüzenetküldést biztosít közvetlenül a Nextcloud példányán belül, harmadik féltől származó szolgáltatás nélkül.
Alkalmazás ökoszisztéma
Bővítse a funkcionalitást több mint 300 alkalmazással a Nextcloud App Store-ból, amelyek az e-mailtől a projektmenedzsmenten át a végpontok közötti titkosításig mindent lefednek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Nextcloud szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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