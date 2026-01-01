Telepítse az Otter Wiki-t egyetlen kattintással.
Minimalista, saját üzemeltetésű wiki Git-alapú oldalelőzményekkel, Markdown-szerkesztéssel és felhasználói hozzáférés-vezérléssel egyetlen konténerben.
Válasszon VPS csomagot a An Otter Wiki szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a An Otter Wiki
Az Otter Wiki egy könnyű, saját üzemeltetésű wiki, amely minden oldalt Git tárolóban, a felhasználói adatokat pedig SQLite-ban tárolja. Nincs szükség külön adatbázis-szolgáltatásra. Python nyelven íródott, letisztult Bootstrap felülettel, támogatja a Markdown szerkesztést, a fájlmellékleteket és a teljes oldalverzió-előzményeket, amelyeket Git commitok támasztanak alá.
A saját VPS-en történő üzemeltetés minden wiki tartalmat az Ön irányítása alatt tartja. A részletes hozzáférési szabályok korlátozhatják az olvasást és szerkesztést kizárólag regisztrált vagy adminisztrátor által jóváhagyott felhasználókra. Az egykonténeres kialakítás azt jelenti, hogy nincs mit előkészíteni egy elnevezett köteten és magán a konténeren kívül.
A An Otter Wiki főbb funkciói
Git-alapú Előzmények
Minden oldalszerkesztés automatikusan egy Git commit, amely teljes verzióelőzményeket biztosít, amelyeket böngészhet, összehasonlíthat és visszaállíthat a webes felületen keresztül.
Markdown szerkesztés
Írjon és szerkesszen oldalakat Markdownban egy élő előnézeti szerkesztővel – anélkül, hogy bármilyen saját formátumhoz vagy rich-texthez kötődne.
Hozzáférés-vezérlés
Az olvasási, írási és mellékletkezelési engedélyek függetlenül konfigurálhatók névtelen látogatók, regisztrált felhasználók és adminisztrátor által jóváhagyott felhasználók számára.
Fájl mellékletek
Feltölthet és beágyazhat képeket és fájlokat közvetlenül wiki oldalakba, amelyek az oldal tartalmával együtt az állandó adatvolumenben tárolódnak.
Felhasználókezelés
A beépített regisztráció opcionális e-mail megerősítéssel és adminisztrátori jóváhagyási munkafolyamatokkal teljes mértékben szabályozhatóvá teszi, hogy ki járulhat hozzá.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a An Otter Wiki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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