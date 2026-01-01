Az Otter Wiki egy könnyű, saját üzemeltetésű wiki, amely minden oldalt Git tárolóban, a felhasználói adatokat pedig SQLite-ban tárolja. Nincs szükség külön adatbázis-szolgáltatásra. Python nyelven íródott, letisztult Bootstrap felülettel, támogatja a Markdown szerkesztést, a fájlmellékleteket és a teljes oldalverzió-előzményeket, amelyeket Git commitok támasztanak alá.

A saját VPS-en történő üzemeltetés minden wiki tartalmat az Ön irányítása alatt tartja. A részletes hozzáférési szabályok korlátozhatják az olvasást és szerkesztést kizárólag regisztrált vagy adminisztrátor által jóváhagyott felhasználókra. Az egykonténeres kialakítás azt jelenti, hogy nincs mit előkészíteni egy elnevezett köteten és magán a konténeren kívül.