Telepítse az Apache JSPWiki-t egyetlen kattintással.
Kiforrott Java-alapú wiki motor beépített verziókövetéssel, mellékletekkel, bővítményekkel és JAAS-alapú hozzáférés-vezérléssel.
Válasszon VPS csomagot a Apache JSPWiki szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache JSPWiki
Az Apache JSPWiki egy funkciókban gazdag, Java-alapú wiki motor, amelyet egy felső szintű Apache projektként tartanak fenn. Az oldalak egyszerű szöveges fájlokként tárolódnak, teljes verziótörténettel. A mellékletek, oldalsablonok és a beépített bővítmények nagy könyvtára alkalmassá teszi dokumentációs központok, tudásbázisok és intranetes együttműködési oldalak számára. Olyan helyeken, ahol a stabilitás és a hosszú élettartam fontosabb, mint a trendek követése.
A JSPWiki saját VPS-en történő üzemeltetése Apache-licencelt wikit biztosít, amely teljes egészében a saját Tomcat konténerén fut. Nincs SaaS függőség, nincs felhasználónkénti díjszabás, és JAAS-alapú hitelesítést integrálhat saját identitáskezelő rendszerébe. Minden, a wiki oldalakról a mellékletekig, egyetlen állandó köteten található. Ezáltal a biztonsági mentések és a migrációk egyszerűvé válnak.
A Apache JSPWiki főbb funkciói
Verziózott oldalelőzmények
A VersioningFileProvider minden szerkesztést rögzít, így bármikor összehasonlíthatja a verziókat és visszavonhatja a nem kívánt változtatásokat.
Mellékletek és média
Képeket, dokumentumokat és egyéb fájlokat tölthet fel közvetlenül az oldalakra egy beépített csatolmány-szolgáltatóval, amely mindent az Ön VPS-kötetén tárol.
JAAS hozzáférés-vezérlés
A Java Authentication and Authorization Service érvényesíti a részletes oldal- és csoportjogosultságokat, beépülő háttérrendszerekkel LDAP vagy egyedi tartományokhoz.
Beépülő modul és sablon könyvtár
Oldalak bővítése csomagolt bővítményekkel tartalomjegyzékekhez, kereséshez, RSS-hez és dinamikus tartalomhoz, vagy a wiki átalakítása JSP-alapú oldalsablonokkal.
Apache jelölőnyelv szintaxis
Írjon tartalmat a könnyűsúlyú JSPWiki jelölőnyelvvel, makrókkal, interwiki hivatkozásokkal és élő előnézettel szerkesztés közben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache JSPWiki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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