Akár 69% kedvezmény a Apache JSPWiki szolgáltatásra

Telepítse az Apache JSPWiki-t egyetlen kattintással.

Kiforrott Java-alapú wiki motor beépített verziókövetéssel, mellékletekkel, bővítményekkel és JAAS-alapú hozzáférés-vezérléssel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Apache JSPWiki-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Apache JSPWiki szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Apache JSPWiki

Az Apache JSPWiki egy funkciókban gazdag, Java-alapú wiki motor, amelyet egy felső szintű Apache projektként tartanak fenn. Az oldalak egyszerű szöveges fájlokként tárolódnak, teljes verziótörténettel. A mellékletek, oldalsablonok és a beépített bővítmények nagy könyvtára alkalmassá teszi dokumentációs központok, tudásbázisok és intranetes együttműködési oldalak számára. Olyan helyeken, ahol a stabilitás és a hosszú élettartam fontosabb, mint a trendek követése.

A JSPWiki saját VPS-en történő üzemeltetése Apache-licencelt wikit biztosít, amely teljes egészében a saját Tomcat konténerén fut. Nincs SaaS függőség, nincs felhasználónkénti díjszabás, és JAAS-alapú hitelesítést integrálhat saját identitáskezelő rendszerébe. Minden, a wiki oldalakról a mellékletekig, egyetlen állandó köteten található. Ezáltal a biztonsági mentések és a migrációk egyszerűvé válnak.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Apache JSPWiki főbb funkciói

Verziózott oldalelőzmények

A VersioningFileProvider minden szerkesztést rögzít, így bármikor összehasonlíthatja a verziókat és visszavonhatja a nem kívánt változtatásokat.

Mellékletek és média

Képeket, dokumentumokat és egyéb fájlokat tölthet fel közvetlenül az oldalakra egy beépített csatolmány-szolgáltatóval, amely mindent az Ön VPS-kötetén tárol.

JAAS hozzáférés-vezérlés

A Java Authentication and Authorization Service érvényesíti a részletes oldal- és csoportjogosultságokat, beépülő háttérrendszerekkel LDAP vagy egyedi tartományokhoz.

Beépülő modul és sablon könyvtár

Oldalak bővítése csomagolt bővítményekkel tartalomjegyzékekhez, kereséshez, RSS-hez és dinamikus tartalomhoz, vagy a wiki átalakítása JSP-alapú oldalsablonokkal.

Apache jelölőnyelv szintaxis

Írjon tartalmat a könnyűsúlyú JSPWiki jelölőnyelvvel, makrókkal, interwiki hivatkozásokkal és élő előnézettel szerkesztés közben.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache JSPWiki szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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