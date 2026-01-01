Az Apache JSPWiki egy funkciókban gazdag, Java-alapú wiki motor, amelyet egy felső szintű Apache projektként tartanak fenn. Az oldalak egyszerű szöveges fájlokként tárolódnak, teljes verziótörténettel. A mellékletek, oldalsablonok és a beépített bővítmények nagy könyvtára alkalmassá teszi dokumentációs központok, tudásbázisok és intranetes együttműködési oldalak számára. Olyan helyeken, ahol a stabilitás és a hosszú élettartam fontosabb, mint a trendek követése.

A JSPWiki saját VPS-en történő üzemeltetése Apache-licencelt wikit biztosít, amely teljes egészében a saját Tomcat konténerén fut. Nincs SaaS függőség, nincs felhasználónkénti díjszabás, és JAAS-alapú hitelesítést integrálhat saját identitáskezelő rendszerébe. Minden, a wiki oldalakról a mellékletekig, egyetlen állandó köteten található. Ezáltal a biztonsági mentések és a migrációk egyszerűvé válnak.