Telepítse a RustDesk-et egyetlen kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú távoli asztali szerver, amely teljes irányítást biztosít a biztonságos távoli hozzáférés felett, előfizetési díjak vagy harmadik feleken keresztüli adatútválasztás nélkül.
Válasszon VPS csomagot a RustDesk szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a RustDesk
A RustDesk egy nyílt forráskódú távoli asztal platform, Rust nyelven építve. Önállóan üzemeltethető alternatívát kínál a TeamViewer és az AnyDesk számára. Nincsenek használati korlátok, felhasználói licenckorlátozások vagy ismétlődő licencköltségek. Két szerverkomponenst telepít: a hbbs-t a kapcsolatkezeléshez és az hbbr-t a továbbításhoz. Ez lehetővé teszi a közvetlen peer-to-peer kapcsolatokat. Automatikus tartalék megoldást biztosít, ha a tűzfalak megakadályozzák a közvetlen útválasztást.
A RustDesk szerver önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy a távoli hozzáférési munkamenetek soha nem kerülnek harmadik fél infrastruktúráján keresztül. A titkosítási kulcsok, a kapcsolati naplók és a hozzáférési szabályzatok az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Ez alkalmassá teszi szigorú megfelelőségi követelményekkel rendelkező IT csapatok számára.
A RustDesk főbb funkciói
Nincs előfizetési díj
Megszünteti a kereskedelmi távoli asztali megoldásokra jellemző felhasználónkénti licencköltségeket, ezáltal gazdaságossá téve azt a növekvő csapatok számára.
Végpontok közötti titkosítás
Minden távoli munkamenetet titkosítanak, a kriptográfiai kulcsokat pedig a saját szerverén tárolják, nem egy kereskedelmi szolgáltatónál.
Platformfüggetlen kliensek
Kliensalkalmazások elérhetők Windows, macOS, Linux, Android és iOS rendszerekre, lehetővé téve a távoli hozzáférést gyakorlatilag bármilyen eszközről.
P2P relés tartalékkal
Közvetlen peer-to-peer kapcsolatokat létesít a legjobb teljesítmény érdekében, automatikusan visszavált relére, amikor a NAT vagy a tűzfalak beavatkoznak.
Felügyelet nélküli hozzáférés
Támogatja a felügyelet nélküli távoli munkameneteket szerverkezeléshez és munkaidőn kívüli karbantartáshoz, anélkül, hogy valaki a távoli gépnél tartózkodna.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RustDesk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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