Akár 69% kedvezmény a RustDesk szolgáltatásra

Telepítse a RustDesk-et egyetlen kattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú távoli asztali szerver, amely teljes irányítást biztosít a biztonságos távoli hozzáférés felett, előfizetési díjak vagy harmadik feleken keresztüli adatútválasztás nélkül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a RustDesk-et egyetlen kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a RustDesk szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a RustDesk

A RustDesk egy nyílt forráskódú távoli asztal platform, Rust nyelven építve. Önállóan üzemeltethető alternatívát kínál a TeamViewer és az AnyDesk számára. Nincsenek használati korlátok, felhasználói licenckorlátozások vagy ismétlődő licencköltségek. Két szerverkomponenst telepít: a hbbs-t a kapcsolatkezeléshez és az hbbr-t a továbbításhoz. Ez lehetővé teszi a közvetlen peer-to-peer kapcsolatokat. Automatikus tartalék megoldást biztosít, ha a tűzfalak megakadályozzák a közvetlen útválasztást.

A RustDesk szerver önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy a távoli hozzáférési munkamenetek soha nem kerülnek harmadik fél infrastruktúráján keresztül. A titkosítási kulcsok, a kapcsolati naplók és a hozzáférési szabályzatok az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Ez alkalmassá teszi szigorú megfelelőségi követelményekkel rendelkező IT csapatok számára.

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Erre jó a {name}

A RustDesk főbb funkciói

Nincs előfizetési díj

Megszünteti a kereskedelmi távoli asztali megoldásokra jellemző felhasználónkénti licencköltségeket, ezáltal gazdaságossá téve azt a növekvő csapatok számára.

Végpontok közötti titkosítás

Minden távoli munkamenetet titkosítanak, a kriptográfiai kulcsokat pedig a saját szerverén tárolják, nem egy kereskedelmi szolgáltatónál.

Platformfüggetlen kliensek

Kliensalkalmazások elérhetők Windows, macOS, Linux, Android és iOS rendszerekre, lehetővé téve a távoli hozzáférést gyakorlatilag bármilyen eszközről.

P2P relés tartalékkal

Közvetlen peer-to-peer kapcsolatokat létesít a legjobb teljesítmény érdekében, automatikusan visszavált relére, amikor a NAT vagy a tűzfalak beavatkoznak.

Felügyelet nélküli hozzáférés

Támogatja a felügyelet nélküli távoli munkameneteket szerverkezeléshez és munkaidőn kívüli karbantartáshoz, anélkül, hogy valaki a távoli gépnél tartózkodna.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RustDesk szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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