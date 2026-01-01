A RustDesk egy nyílt forráskódú távoli asztal platform, Rust nyelven építve. Önállóan üzemeltethető alternatívát kínál a TeamViewer és az AnyDesk számára. Nincsenek használati korlátok, felhasználói licenckorlátozások vagy ismétlődő licencköltségek. Két szerverkomponenst telepít: a hbbs-t a kapcsolatkezeléshez és az hbbr-t a továbbításhoz. Ez lehetővé teszi a közvetlen peer-to-peer kapcsolatokat. Automatikus tartalék megoldást biztosít, ha a tűzfalak megakadályozzák a közvetlen útválasztást.

A RustDesk szerver önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy a távoli hozzáférési munkamenetek soha nem kerülnek harmadik fél infrastruktúráján keresztül. A titkosítási kulcsok, a kapcsolati naplók és a hozzáférési szabályzatok az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Ez alkalmassá teszi szigorú megfelelőségi követelményekkel rendelkező IT csapatok számára.