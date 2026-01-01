A Novu egy nyílt forráskódú értesítési infrastruktúra platform. Egyetlen API-t biztosít a termék- és mérnöki csapatoknak. Ezen keresztül értesítéseket küldhetnek minden csatornán. Például e-mail, SMS, push értesítés, alkalmazáson belüli és chat.

Ahelyett, hogy minden csatornához külön szolgáltatókat integrálnának, a Novu egyetlen rendszeren keresztül irányítja az összes értesítést. Ez a rendszer vizuális munkafolyamat-építővel, felhasználónkénti csatornabeállításokkal és egy kézbesítési naplóval rendelkezik. Ez utóbbi a sikertelen küldések hibakereséséhez használható.

A Novu saját szerveren való üzemeltetése az értesítési tartalmat, az előfizetői adatokat és a szolgáltatói hitelesítő adatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján tartja.

Nincsenek értesítésenkénti díjak. Adatok sem hagyják el a szervereit. Teljes ellenőrzés van a sebességkorlátok és az újrapróbálkozási szabályzatok felett. Ezáltal megfelelő választás az adatvédelemre érzékeny alkalmazások és azon csapatok számára. Azoknak, akiknek skálázható és előre jelezhető értesítési költségekre van szükségük.