Telepítse a Novu-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú értesítési infrastruktúra e-mail, SMS, push és alkalmazáson belüli értesítések küldéséhez egyetlen egységes API-n keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Novu szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Novu
A Novu egy nyílt forráskódú értesítési infrastruktúra platform. Egyetlen API-t biztosít a termék- és mérnöki csapatoknak. Ezen keresztül értesítéseket küldhetnek minden csatornán. Például e-mail, SMS, push értesítés, alkalmazáson belüli és chat.
Ahelyett, hogy minden csatornához külön szolgáltatókat integrálnának, a Novu egyetlen rendszeren keresztül irányítja az összes értesítést. Ez a rendszer vizuális munkafolyamat-építővel, felhasználónkénti csatornabeállításokkal és egy kézbesítési naplóval rendelkezik. Ez utóbbi a sikertelen küldések hibakereséséhez használható.
A Novu saját szerveren való üzemeltetése az értesítési tartalmat, az előfizetői adatokat és a szolgáltatói hitelesítő adatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján tartja.
Nincsenek értesítésenkénti díjak. Adatok sem hagyják el a szervereit. Teljes ellenőrzés van a sebességkorlátok és az újrapróbálkozási szabályzatok felett. Ezáltal megfelelő választás az adatvédelemre érzékeny alkalmazások és azon csapatok számára. Azoknak, akiknek skálázható és előre jelezhető értesítési költségekre van szükségük.
A Novu főbb funkciói
Többcsatornás szállítás
Küldhet e-mail, SMS, push, alkalmazáson belüli és chat értesítéseket egyetlen API-n keresztül, anélkül, hogy minden szolgáltatót külön-külön integrálna.
Vizuális munkafolyamat-építő
Többlépéses értesítési sorozatokat tervezhet elágazó logikával és késleltetésekkel egy fogd és vidd szerkesztővel — nincs szükség kódra.
50+ szolgáltató integrációk
Csatlakozzon a SendGridhez, Twiliohoz, FCM-hez, Slackhez és több mint 50 más szolgáltatóhoz előre elkészített integrációkkal, amelyek teljes mértékben a műszerfal UI-ról kezelhetők.
Előfizetői beállítások
Engedje meg a felhasználóknak, hogy szabályozzák, mely értesítési csatornákat kapnak témánként, csökkentve ezzel a leiratkozásokat és javítva a hosszú távú elkötelezettséget.
Szállítási megfigyelhetőség
Ellenőrizze minden értesítés állapotát egy valós idejű kézbesítési naplóban, újrapróbálkozások számával, szolgáltatói válaszokkal és hiba részletekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Novu szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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