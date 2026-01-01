Az Apache Answer egy Go és React alapú, nyílt forráskódú Q&A platform. Célja, hogy segítse a csapatokat és a közösségeket a tudás megosztásában egy kereshető, szervezett kérdés-válasz felületen keresztül. A hagyományos fórumoktól eltérően minden elem – a címkézés, a hírnév, a moderációs eszközök és a bővítményrendszer – a strukturált tudás rögzítésére és visszakeresésére lett tervezve.

Az Apache Answer saját üzemeltetésével a szervezet belső tudása a saját infrastruktúráján marad. Ez mentesíti a felhasználónkénti licencköltségektől és a harmadik féltől származó adatokhoz való hozzáféréstől. Ahogy a közösség növekszik, Ön irányítja a konfigurációt, az integrációkat és a skálázást. Így nem korlátozza Önt egy SaaS szolgáltató funkciófejlesztési ütemterve vagy árazási szintje.