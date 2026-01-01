Telepítse az Artalkot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer Go háttérrendszerrel és egy 40 KB-os JavaScript widgettel, amely bármely weboldalba beágyazható.
Válasszon VPS csomagot a Artalk szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Artalk
Az Artalk egy saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer. Egy nagy teljesítményű Go szerverből és egy minimális, natív JavaScript widgetből áll. Ez utóbbi egyetlen szkriptcímkével beágyazható bármely weboldalba vagy blogba. A felhőalapú hozzászólásplatformokkal ellentétben az Artalk minden hozzászólást, felhasználói adatot és moderálási előzményt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárol. Nincs harmadik fél hozzáférése, nincs adatgyűjtés és nincsenek előfizetési díjak.
A háttérrendszer alapértelmezetten támogatja az SQLite-ot, opcionális áttelepítési lehetőséggel MySQL-re vagy PostgreSQL-re a forgalom növekedésével. Moderálási eszközök, e-mail értesítések, közösségi bejelentkezés, spam szűrés, CAPTCHA és egy teljes adminisztrációs oldalsáv mind benne vannak. A saját üzemeltetés egy VPS-en biztosítja, hogy a hozzászólási adatok az Ön adatmegőrzési és adatvédelmi irányelvei szerint kezelhetők. Így nem egy platform szolgáltatási feltételei érvényesülnek.
A Artalk főbb funkciói
Beágyazás bármely webhelyre
Egyetlen 40 KB-os JavaScript kódrészlet összeköti bármely weboldalt vagy statikus blogot az Artalk példányával — nincs szükség keretrendszer-függőségre vagy build lépésre.
Többwebhelyes kezelés
Egy Artalk példány több webhelyen kezeli a hozzászólásokat, külön adminisztrátori fiókokkal, moderálási sorokkal és értesítési beállításokkal webhelyenként.
Spam és CAPTCHA
Beépített Akismet, Tencent és Aliyun spam szűrő integrációk, valamint kép, csúszka, reCAPTCHA, hCaptcha és Turnstile CAPTCHA opciók védik a hozzászólás szekciókat a botoktól.
Közösségi bejelentkezés
A hozzászólók a GitHub, Google, Discord és 20 további OAuth szolgáltatón keresztül hitelesítik magukat, csökkentve a súrlódást, miközben a hozzászólásokat valós identitásokhoz kötik.
Adminisztrációs oldalsáv
A beépített oldalsáv lehetővé teszi a webhelyadminisztrátoroknak a megjegyzések áttekintését, jóváhagyását, rögzítését és törlését. A felhasználók kezelése és az oldalstatisztikák megtekintése is lehetséges anélkül, hogy elhagynák a megjegyzéskezelő felületet.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Artalk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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