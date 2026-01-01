Az Artalk egy saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer. Egy nagy teljesítményű Go szerverből és egy minimális, natív JavaScript widgetből áll. Ez utóbbi egyetlen szkriptcímkével beágyazható bármely weboldalba vagy blogba. A felhőalapú hozzászólásplatformokkal ellentétben az Artalk minden hozzászólást, felhasználói adatot és moderálási előzményt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárol. Nincs harmadik fél hozzáférése, nincs adatgyűjtés és nincsenek előfizetési díjak.

A háttérrendszer alapértelmezetten támogatja az SQLite-ot, opcionális áttelepítési lehetőséggel MySQL-re vagy PostgreSQL-re a forgalom növekedésével. Moderálási eszközök, e-mail értesítések, közösségi bejelentkezés, spam szűrés, CAPTCHA és egy teljes adminisztrációs oldalsáv mind benne vannak. A saját üzemeltetés egy VPS-en biztosítja, hogy a hozzászólási adatok az Ön adatmegőrzési és adatvédelmi irányelvei szerint kezelhetők. Így nem egy platform szolgáltatási feltételei érvényesülnek.