Telepítse a Baikal-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű CalDAV és CardDAV szerver naptárak, feladatok és névjegyek szinkronizálásához minden eszközön.
Válasszon VPS csomagot a Baikal szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Baikal
A Baikal egy könnyű, saját üzemeltetésű CalDAV és CardDAV szerver, amely a jól ismert sabre/dav PHP könyvtárra épül. Magánterületet biztosít naptárak, események, feladatok és névjegyek számára. Ezek szinkronizálhatók iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook és bármely más klienssel. A klienseknek támogatniuk kell a szabványos CalDAV és CardDAV protokollokat.
A Baikal saját VPS-en történő üzemeltetése a személyes és csapatütemezési adatokat az Ön infrastruktúrájában tartja. Így nem egy harmadik féltől származó naptárszolgáltatásban tárolódnak. A helyigénye szándékosan kicsi. Egyetlen PHP konténerről van szó, amelyet SQLite vagy MySQL támogat. Így kényelmesen elfér egy kis VPS-en. Eközben továbbra is támogatja a több felhasználót, a megosztott címjegyzékeket és a részletes hozzáférés-vezérlést. Mindezt a beépített adminisztrációs felületen keresztül.
A Baikal főbb funkciói
CalDAV és CardDAV
Szabványoknak megfelelő naptár- és névjegy szinkronizálás iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, és bármely más CalDAV/CardDAV klienssel.
Többfelhasználós fiókok
Hozzon létre külön felhasználói fiókokat saját naptárakkal, feladatokkal és címjegyzékekkel, melyek mindegyike egyetlen adminisztrációs webes felületről kezelhető.
Megosztott gyűjtemények
Megoszthatja a konkrét naptárakat vagy címjegyzékeket más felhasználókkal ugyanazon a példányon a csapatütemezéshez és a névjegyek szinkronizálásához.
Kis erőforrásigény
Egyetlen PHP konténer, amely sabre/dav-ot futtat SQLite vagy MySQL adatbázison – elég kicsi ahhoz, hogy más, saját üzemeltetésű szolgáltatásokkal együtt fusson egy szerény VPS-en.
Adminisztrációs webes felület
Felhasználók, naptárak, címjegyzékek és alapvető szerverbeállítások kezelése egy beépített, böngészőalapú irányítópultról, a konfigurációs fájlok szerkesztése helyett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Baikal szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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