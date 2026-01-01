A Baikal egy könnyű, saját üzemeltetésű CalDAV és CardDAV szerver, amely a jól ismert sabre/dav PHP könyvtárra épül. Magánterületet biztosít naptárak, események, feladatok és névjegyek számára. Ezek szinkronizálhatók iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook és bármely más klienssel. A klienseknek támogatniuk kell a szabványos CalDAV és CardDAV protokollokat.

A Baikal saját VPS-en történő üzemeltetése a személyes és csapatütemezési adatokat az Ön infrastruktúrájában tartja. Így nem egy harmadik féltől származó naptárszolgáltatásban tárolódnak. A helyigénye szándékosan kicsi. Egyetlen PHP konténerről van szó, amelyet SQLite vagy MySQL támogat. Így kényelmesen elfér egy kis VPS-en. Eközben továbbra is támogatja a több felhasználót, a megosztott címjegyzékeket és a részletes hozzáférés-vezérlést. Mindezt a beépített adminisztrációs felületen keresztül.