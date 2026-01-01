Telepítse a Bichont egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű Rust e-mail archiváló IMAP, OAuth2 és teljes szöveges kereséssel a hosszú távú postafiók-megőrzéshez.
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Erre jó a Bichon
A Bichon egy nyílt forráskódú e-mail archiváló szerver, Rust nyelven írva. Csatlakozik IMAP fiókokhoz, és fokozatosan letölti az üzeneteket UID-alapú szinkronizálás segítségével. Tantivy teljes szöveges keresési indexet épít. Emellett tiszta REST API-t biztosít beágyazott WebUI-val az archivált levelek kereséséhez, böngészéséhez és exportálásához.
A Bichon saját VPS-en történő üzemeltetése minden archivált üzenetet, mellékletet és hitelesítő adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. A fiók hitelesítő adatai AES-256-GCM titkosítással vannak tárolva, az OAuth 2.0 tokenek automatikusan frissülnek, és több postaláda egyidejűleg töltődik le. Ezáltal a Bichon gyors, privát alternatívát kínál a kereskedelmi e-mail archiválási szolgáltatásokkal szemben, postaládánkénti díjak nélkül.
A Bichon főbb funkciói
Teljes szöveges keresés
A Tantivy-alapú indexelés az üzenettörzsek, fejlécek és mellékletek között ezredmásodpercek alatt ad eredményeket, facetált szűrőkkel és szálcsoportosítással.
IMAP és OAuth2 szinkronizálás
Bármely IMAP szerverhez csatlakozik jelszóval (PLAIN/LOGIN) vagy OAuth 2.0 (XOAUTH2) hitelesítéssel, automatikus tokenfrissítéssel Gmail és Microsoft fiókokhoz.
Inkrementális archiválás
A UID-alapú inkrementális szinkronizálás minden egyes futtatáskor csak új üzeneteket tölt le, alacsonyan tartva a sávszélesség- és tárhelyhasználatot több egyidejű postafiók esetén.
Titkosított hitelesítő adatok
A rendszer az összes IMAP és OAuth hitelesítő adatot nyugalmi állapotban AES-256-GCM titkosítással védi, egy olyan kulcsot használva, amely a telepítéskor beállított titkosítási jelszóból származik.
Többfelhasználós RBAC
A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi, hogy fiókonkénti engedélyeket adjon további felhasználóknak a megosztott archívumokhoz, a hozzáférési események teljes auditnaplójával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bichon szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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