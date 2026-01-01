A Bichon egy nyílt forráskódú e-mail archiváló szerver, Rust nyelven írva. Csatlakozik IMAP fiókokhoz, és fokozatosan letölti az üzeneteket UID-alapú szinkronizálás segítségével. Tantivy teljes szöveges keresési indexet épít. Emellett tiszta REST API-t biztosít beágyazott WebUI-val az archivált levelek kereséséhez, böngészéséhez és exportálásához.

A Bichon saját VPS-en történő üzemeltetése minden archivált üzenetet, mellékletet és hitelesítő adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. A fiók hitelesítő adatai AES-256-GCM titkosítással vannak tárolva, az OAuth 2.0 tokenek automatikusan frissülnek, és több postaláda egyidejűleg töltődik le. Ezáltal a Bichon gyors, privát alternatívát kínál a kereskedelmi e-mail archiválási szolgáltatásokkal szemben, postaládánkénti díjak nélkül.