A Convoy egy nyílt forráskódú, cloud-native webhooks átjáró. Célja a több millió webhook esemény biztonságos beolvasása, tárolása, hibakeresése, kézbesítése és kezelése, nagyméretű rendszerekben. Mérnöki csapatok számára készült, akik eseményeket küldenek ügyfeleknek vagy fogadnak harmadik felektől. Megoldja a megbízható webhook infrastruktúra kiépítésének operatív nehézségeit. Ez magában foglalja az automatikus újrapróbálkozásokat, az aláírás-ellenőrzést, a sikertelen üzenetek kezelését és egy teljes adminisztrációs felületet minden kézbesítés ellenőrzésére.

A Convoy saját üzemeltetése az esemény-adatcsomagokat, ügyfél-végpontokat és kézbesítési naplókat a VPS-én belül tartja. Nincs eseményenkénti díjszabás és harmadik fél általi forgalom-átlátás. A PostgreSQL és a Redis előre konfigurálva érkeznek, így az átjáró az első telepítéstől kezdve készen áll a termelési webhook terhelésekre.