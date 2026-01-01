Telepítse a Convoy-t egyetlen kattintással.
Felhőalapú, nyílt forráskódú webhook átjáró több millió webhook esemény befogadására, tárolására, hibakeresésére és megbízható kézbesítésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Convoy
A Convoy egy nyílt forráskódú, cloud-native webhooks átjáró. Célja a több millió webhook esemény biztonságos beolvasása, tárolása, hibakeresése, kézbesítése és kezelése, nagyméretű rendszerekben. Mérnöki csapatok számára készült, akik eseményeket küldenek ügyfeleknek vagy fogadnak harmadik felektől. Megoldja a megbízható webhook infrastruktúra kiépítésének operatív nehézségeit. Ez magában foglalja az automatikus újrapróbálkozásokat, az aláírás-ellenőrzést, a sikertelen üzenetek kezelését és egy teljes adminisztrációs felületet minden kézbesítés ellenőrzésére.
A Convoy saját üzemeltetése az esemény-adatcsomagokat, ügyfél-végpontokat és kézbesítési naplókat a VPS-én belül tartja. Nincs eseményenkénti díjszabás és harmadik fél általi forgalom-átlátás. A PostgreSQL és a Redis előre konfigurálva érkeznek, így az átjáró az első telepítéstől kezdve készen áll a termelési webhook terhelésekre.
A Convoy főbb funkciói
Megbízható szállítás
Az automatikus exponenciális és lineáris újrapróbálkozási stratégiák megakadályozzák, hogy az ügyfél végpontjainál fellépő átmeneti hibák miatt elveszjenek a webhook események.
Aláírás ellenőrzés
Írja alá a kimenő kéréseket HMAC-kel, és ellenőrizze a bejövő webhookokat, hogy minden esemény megbízható legyen a küldő és a fogadó számára.
Adminisztrációs irányítópult
Ellenőrizze, szűrje és játssza újra az összes webhook kézbesítést egy beépített felhasználói felületről anélkül, hogy egyedi hibakereső eszközöket írna.
Kétirányú átjáró
Kimenő közzétevőként funkcionál az ügyfelek felé, és bejövő átjáróként a harmadik féltől származó webhookok biztonságos fogadásához.
Skálázható munkavégzők
A különálló webes és ügynökfolyamatok lehetővé teszik, hogy az események mennyiségének növekedésével egymástól függetlenül skálázza az adatbetöltési és szállítási átviteli sebességet.
Önállóan tárolt adatok
A Webhook adatcsomagok, végpont titkok és kézbesítési előzmények az Ön infrastruktúráján maradnak, eseményenkénti SaaS díjak nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Convoy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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