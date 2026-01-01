A HumHub egy nyílt forráskódú vállalati közösségi hálózati platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy privát, saját üzemeltetésű intranetes közösségeket építsenek.

Ez ötvözi a közösségi hálózatok ismerős érzését: tevékenységi adatfolyamokat, terek (csoportcsatornák), közvetlen üzenetküldést, felhasználói profilokat és értesítéseket. Emellett biztosítja egy belső csapatplatform ellenőrzési és adatvédelmi követelményeit.

Ellentétben az olyan hosztolt alternatívákkal, mint a Slack vagy a Microsoft Teams, a HumHub teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut. Nincsenek felhasználónkénti költségek, és az adatok sem hagyják el a szervereket.

Moduláris architektúrára épülve a HumHub több mint 100 ingyenes és prémium modul piacterét kínálja. Ezek wikiket, naptárakat, feladatkezelést, szavazásokat, fájlmegosztást és LDAP/Active Directory hitelesítést fednek le. Ezáltal bármely csapat vagy szervezet specifikus együttműködési igényeihez igazítható.