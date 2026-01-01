Telepítse a HumHubot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú vállalati közösségi hálózat és intranet platform magán csapatközösségek építésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HumHub
A HumHub egy nyílt forráskódú vállalati közösségi hálózati platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy privát, saját üzemeltetésű intranetes közösségeket építsenek.
Ez ötvözi a közösségi hálózatok ismerős érzését: tevékenységi adatfolyamokat, terek (csoportcsatornák), közvetlen üzenetküldést, felhasználói profilokat és értesítéseket. Emellett biztosítja egy belső csapatplatform ellenőrzési és adatvédelmi követelményeit.
Ellentétben az olyan hosztolt alternatívákkal, mint a Slack vagy a Microsoft Teams, a HumHub teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut. Nincsenek felhasználónkénti költségek, és az adatok sem hagyják el a szervereket.
Moduláris architektúrára épülve a HumHub több mint 100 ingyenes és prémium modul piacterét kínálja. Ezek wikiket, naptárakat, feladatkezelést, szavazásokat, fájlmegosztást és LDAP/Active Directory hitelesítést fednek le. Ezáltal bármely csapat vagy szervezet specifikus együttműködési igényeihez igazítható.
A HumHub főbb funkciói
Terek és csatornák
Szervezze a közösségeket dedikált Terekbe — mindegyik saját tevékenységi adatfolyammal, tagokkal, fájlokkal és modulokkal — csapatok, részlegek vagy projektek számára.
Több mint 100 ingyenes modul
Bővítse a funkcionalitást piactéri modulokkal, amelyek wikiket, naptárakat, szavazásokat, feladattáblákat, fájlmegosztást és videóhívásokat fednek le — melyek többsége ingyenesen elérhető.
LDAP és SSO
Hitelesítse a felhasználókat LDAP, Active Directory, SAML vagy közösségi bejelentkezések segítségével, központosítva az identitáskezelést a meglévő címtár-infrastruktúrájával.
REST API hozzáférés
A teljes REST API lehetővé teszi a HumHub integrálását külső alkalmazásokkal, automatizálja a felhasználói hozzáférés-kezelést, és egyedi munkafolyamatok építését a platformra.
Egyedi témák
Alkalmazzon egyedi témákat és arculatot, hogy illeszkedjen szervezete vizuális arculatához, beleértve a logókat, színeket és CSS felülírásokat, az alapfájlok módosítása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HumHub szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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