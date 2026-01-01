Telepítse a Spree-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú headless e-kereskedelmi platform több-szállítós, B2B és határokon átnyúló online áruházak építéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Spree
A Spree egy teljesen nyílt forráskódú, headless e-kereskedelmi platform. Ruby on Railsre épül, és egyaránt alkalmas egytermékes üzletek, vállalati B2B piacterek és több-eladós platformok működtetésére. Tartalmaz egy teljes REST API-t, egy TypeScript SDK-t és egy éles környezetre kész Next.js webáruház-felületet. Így egy teljesen testreszabott online áruházat indíthat el anélkül, hogy a backendet a nulláról kellene felépítenie.
A Spree önálló üzemeltetése saját VPS-en teljes ellenőrzést biztosít az ügyféladatok, a fizetési folyamatok és a termékkatalógus felett. Nincs bevételmegosztás, tranzakciós díj, és nincsenek szolgáltatói korlátozások arra vonatkozóan, hogy milyen fizetési átjárókat vagy teljesítési szolgáltatásokat csatlakoztathat.
A Spree főbb funkciói
Fej nélküli architektúra
Egy teljes REST API és TypeScript SDK segítségével bármilyen kirakatot építhet — Next.js, mobil vagy egyedi —. A Spree eközben a háttérben kezeli az összes kereskedelmi logikát.
Több szállítós piactér
A beépített szállítókezelés lehetővé teszi, hogy egyetlen telepítésből több eladóval, külön katalógusokkal és független teljesítéssel működtessen piacteret.
B2B nagykereskedelem
Hozzon létre ügyfélcsoportokat egyedi árazással, minimális rendelési mennyiséggel és hitelfeltételekkel, hogy második platform nélkül működtethessen B2B nagykereskedelmet a B2C webáruháza mellett.
Határokon átnyúló kereskedelem
A natív többpénznemű és többnyelvű támogatás lehetővé teszi, hogy globálisan értékesítsen harmadik féltől származó bővítmények vagy országonkénti kerülőmegoldások nélkül.
Teljes szöveges termékkeresés
A Meilisearch integráció elgépelés-tűrő, ezredmásodperces termékkeresést biztosít, alapból beépített facetált szűréssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Spree szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
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