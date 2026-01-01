A Spree egy teljesen nyílt forráskódú, headless e-kereskedelmi platform. Ruby on Railsre épül, és egyaránt alkalmas egytermékes üzletek, vállalati B2B piacterek és több-eladós platformok működtetésére. Tartalmaz egy teljes REST API-t, egy TypeScript SDK-t és egy éles környezetre kész Next.js webáruház-felületet. Így egy teljesen testreszabott online áruházat indíthat el anélkül, hogy a backendet a nulláról kellene felépítenie.

A Spree önálló üzemeltetése saját VPS-en teljes ellenőrzést biztosít az ügyféladatok, a fizetési folyamatok és a termékkatalógus felett. Nincs bevételmegosztás, tranzakciós díj, és nincsenek szolgáltatói korlátozások arra vonatkozóan, hogy milyen fizetési átjárókat vagy teljesítési szolgáltatásokat csatlakoztathat.