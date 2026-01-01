Telepítse a Bagisto-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Laravel e-kereskedelmi platform online áruházak építéséhez, többpénznemű, többnyelvű és fizetési átjáró támogatással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Bagisto
A Bagisto egy nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform. A Laravel PHP keretrendszerre épül. Ezáltal a kereskedők teljes alapot kapnak egy online áruház működtetéséhez előfizetési díjak vagy bevételmegosztás nélkül. Tartalmaz egy ügyféloldali kirakatot, egy átfogó admin panelt, termékkatalógus-kezelést, rendelésfeldolgozást és készletellenőrzést. Emellett egy fizetési folyamatot is kínál, amely alapból kezeli a többpénznemű és többnyelvű követelményeket.
A Bagisto saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy az áruház tranzakciós rekordjai, ügyféladatai és termékkatalógusa az Ön teljes ellenőrzése alatt álló infrastruktúrán maradnak. Ez elengedhetetlen az adatok helyi tárolására vonatkozó követelményeknek megfelelő vállalkozások számára. Valamint azoknak, akik el akarják kerülni a tranzakciónkénti díjakat és a SaaS szolgáltatók platformkorlátozásait.
A Bagisto főbb funkciói
Többvalutás támogatás
Fizetéseket fogadhat bármilyen pénznemben és az árakat megjelenítheti az ügyfél helyi pénznemében, konfigurálható árfolyamkezeléssel.
Többnyelvű kirakat
Kiszolgálja globális ügyfeleit preferált nyelvükön, beépített lokalizációval a termékoldalakhoz, fizetési folyamatokhoz és tranzakciós e-mailekhez.
Rugalmas termékkatalógus
Kezelheti az egyszerű, konfigurálható, csoportosított és letölthető termékeket változatokkal, egyedi attribútumokkal és dinamikus árképzési szabályokkal.
Fizetési átjáró integrációk
Csatlakoztassa a Stripe-ot, a PayPal-t és más népszerű fizetési átjárókat azonnal, egy bővítményrendszerrel az egyedi fizetési módok hozzáadásához.
REST és GraphQL APIs
A teljes API lefedettség lehetővé teszi, hogy fej nélküli webáruházakat, mobilalkalmazásokat építsen, vagy integrálja a rendelési és termékadatokat ERP rendszerekkel és teljesítési szolgáltatásokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bagisto szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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