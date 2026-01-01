A Bagisto egy nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform. A Laravel PHP keretrendszerre épül. Ezáltal a kereskedők teljes alapot kapnak egy online áruház működtetéséhez előfizetési díjak vagy bevételmegosztás nélkül. Tartalmaz egy ügyféloldali kirakatot, egy átfogó admin panelt, termékkatalógus-kezelést, rendelésfeldolgozást és készletellenőrzést. Emellett egy fizetési folyamatot is kínál, amely alapból kezeli a többpénznemű és többnyelvű követelményeket.

A Bagisto saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy az áruház tranzakciós rekordjai, ügyféladatai és termékkatalógusa az Ön teljes ellenőrzése alatt álló infrastruktúrán maradnak. Ez elengedhetetlen az adatok helyi tárolására vonatkozó követelményeknek megfelelő vállalkozások számára. Valamint azoknak, akik el akarják kerülni a tranzakciónkénti díjakat és a SaaS szolgáltatók platformkorlátozásait.