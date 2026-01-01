Telepítse a FOSSBillinget egy kattintással.
Nyílt forráskódú számlázási és ügyfélkezelési platform webtárhely-szolgáltatók, ügynökségek és szabadúszók számára.
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Erre jó a FOSSBilling
A FOSSBilling egy ingyenes, nyílt forráskódú számlázási és ügyfélkezelő rendszer, mely webhosting cégek, ügynökségek és szabadúszók számára készült. Professzionális, saját üzemeltetésű alternatívát kínál a drága számlázószoftver-előfizetések helyett. Teljes ügyfélportált biztosít, ahol az ügyfelek kezelhetik szolgáltatásaikat, támogatási jegyeket küldhetnek be, számlákat fizethetnek és megtekinthetik rendelési előzményeiket. Mindezt egyetlen, márkás felületen keresztül tehetik meg.
A FOSSBilling saját üzemeltetése minden ügyféladatot, fizetési nyilvántartást és számlázási előzményt közvetlen irányítása alatt tartja. Ez tranzakciós díjak és gyártói függőség nélkül történik. A platform több fizetési átjárót, automatizált ismétlődő számlázást és moduláris bővítőrendszert támogat. Ezáltal pontosan az üzleti munkafolyamataihoz igazíthatja a rendszert.
A FOSSBilling főbb funkciói
Automatizált ismétlődő számlázás
Állítson be előfizetéses termékeket, amelyek automatikusan számláznak az ügyfeleknek az Ön által meghatározott számlázási ciklusa alapján, csökkentve a manuális munkát és biztosítva a kiszámítható bevételbeszedést.
Integrált támogatási jegyek
A beépített ügyfélszolgálat lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy támogatási jegyeket nyissanak és kövessenek nyomon közvetlenül a portáljukon belül, egy helyen tartva a számlázási és támogatási kommunikációt.
Több fizetési átjáró
Csatlakoztassa a PayPal-t, a Stripe-ot és több tucat más fizetésfeldolgozót, így az ügyfelek a számukra legmegfelelőbb módon fizethetik a számlákat.
Ügyfél önkiszolgáló portál
Az ügyfelek kezelhetik saját szolgáltatásaikat, letölthetik a számlákat, frissíthetik elérhetőségi adataikat, és figyelemmel kísérhetik fiókjuk állapotát anélkül, hogy felvennék Önnel a kapcsolatot.
Rendelés- és termékkezelés
Definiálja a konfigurálható termékeket és árszinteket, kezelje a frissítéseket és visszalépéseket, és automatizálja a kiépítési horgokat a bővíthető modulrendszeren keresztül.
Beépített cron automatizálás
A hivatalos Docker-kép automatikusan futtatja a FOSSBilling cronját ötpercenként, így generálja a számlákat és megújítja az előfizetéseket manuális ütemezés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FOSSBilling szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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