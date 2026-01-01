A FOSSBilling egy ingyenes, nyílt forráskódú számlázási és ügyfélkezelő rendszer, mely webhosting cégek, ügynökségek és szabadúszók számára készült. Professzionális, saját üzemeltetésű alternatívát kínál a drága számlázószoftver-előfizetések helyett. Teljes ügyfélportált biztosít, ahol az ügyfelek kezelhetik szolgáltatásaikat, támogatási jegyeket küldhetnek be, számlákat fizethetnek és megtekinthetik rendelési előzményeiket. Mindezt egyetlen, márkás felületen keresztül tehetik meg.

A FOSSBilling saját üzemeltetése minden ügyféladatot, fizetési nyilvántartást és számlázási előzményt közvetlen irányítása alatt tartja. Ez tranzakciós díjak és gyártói függőség nélkül történik. A platform több fizetési átjárót, automatizált ismétlődő számlázást és moduláris bővítőrendszert támogat. Ezáltal pontosan az üzleti munkafolyamataihoz igazíthatja a rendszert.