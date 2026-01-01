Akár 69% kedvezmény a FOSSBilling szolgáltatásra

Telepítse a FOSSBillinget egy kattintással.

Nyílt forráskódú számlázási és ügyfélkezelési platform webtárhely-szolgáltatók, ügynökségek és szabadúszók számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a FOSSBillinget egy kattintással.

Válasszon VPS csomagot a FOSSBilling szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a FOSSBilling

A FOSSBilling egy ingyenes, nyílt forráskódú számlázási és ügyfélkezelő rendszer, mely webhosting cégek, ügynökségek és szabadúszók számára készült. Professzionális, saját üzemeltetésű alternatívát kínál a drága számlázószoftver-előfizetések helyett. Teljes ügyfélportált biztosít, ahol az ügyfelek kezelhetik szolgáltatásaikat, támogatási jegyeket küldhetnek be, számlákat fizethetnek és megtekinthetik rendelési előzményeiket. Mindezt egyetlen, márkás felületen keresztül tehetik meg.

A FOSSBilling saját üzemeltetése minden ügyféladatot, fizetési nyilvántartást és számlázási előzményt közvetlen irányítása alatt tartja. Ez tranzakciós díjak és gyártói függőség nélkül történik. A platform több fizetési átjárót, automatizált ismétlődő számlázást és moduláris bővítőrendszert támogat. Ezáltal pontosan az üzleti munkafolyamataihoz igazíthatja a rendszert.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A FOSSBilling főbb funkciói

Automatizált ismétlődő számlázás

Állítson be előfizetéses termékeket, amelyek automatikusan számláznak az ügyfeleknek az Ön által meghatározott számlázási ciklusa alapján, csökkentve a manuális munkát és biztosítva a kiszámítható bevételbeszedést.

Integrált támogatási jegyek

A beépített ügyfélszolgálat lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy támogatási jegyeket nyissanak és kövessenek nyomon közvetlenül a portáljukon belül, egy helyen tartva a számlázási és támogatási kommunikációt.

Több fizetési átjáró

Csatlakoztassa a PayPal-t, a Stripe-ot és több tucat más fizetésfeldolgozót, így az ügyfelek a számukra legmegfelelőbb módon fizethetik a számlákat.

Ügyfél önkiszolgáló portál

Az ügyfelek kezelhetik saját szolgáltatásaikat, letölthetik a számlákat, frissíthetik elérhetőségi adataikat, és figyelemmel kísérhetik fiókjuk állapotát anélkül, hogy felvennék Önnel a kapcsolatot.

Rendelés- és termékkezelés

Definiálja a konfigurálható termékeket és árszinteket, kezelje a frissítéseket és visszalépéseket, és automatizálja a kiépítési horgokat a bővíthető modulrendszeren keresztül.

Beépített cron automatizálás

A hivatalos Docker-kép automatikusan futtatja a FOSSBilling cronját ötpercenként, így generálja a számlákat és megújítja az előfizetéseket manuális ütemezés nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FOSSBilling szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
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Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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