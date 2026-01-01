Az EverShop egy modern, nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amely Node.js, React és GraphQL alapokon épül. A hagyományos, PHP-alapú kereskedelmi platformoktól eltérően az EverShop szerveroldali renderelésű React kirakatot, gráfvezérelt bővítményrendszert és PostgreSQL perzisztenciát használ. Ezáltal a fejlesztők ismerős eszköztárat kapnak, a vásárlók pedig gyors, alkalmazásszerű élményt.

Az EverShop saját VPS-en történő üzemeltetésével a kereskedői adatok, ügyfélrekordok és rendelési előzmények az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek tranzakciós díjak vagy platformjutalékok. A katalógus, téma, fizetési integrációk és szállítási szabályok mind konfigurálhatók az adminisztrációs felületen keresztül. A fejlesztők pedig első osztályú TypeScript modulokkal bővíthetik a platformot.