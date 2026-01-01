Telepítse az EverShopot egyetlen kattintással.
Modern nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amely Node.js, React és GraphQL technológiákkal készült a gyors, testreszabható online áruházakhoz.
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Erre jó a EverShop
Az EverShop egy modern, nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amely Node.js, React és GraphQL alapokon épül. A hagyományos, PHP-alapú kereskedelmi platformoktól eltérően az EverShop szerveroldali renderelésű React kirakatot, gráfvezérelt bővítményrendszert és PostgreSQL perzisztenciát használ. Ezáltal a fejlesztők ismerős eszköztárat kapnak, a vásárlók pedig gyors, alkalmazásszerű élményt.
Az EverShop saját VPS-en történő üzemeltetésével a kereskedői adatok, ügyfélrekordok és rendelési előzmények az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek tranzakciós díjak vagy platformjutalékok. A katalógus, téma, fizetési integrációk és szállítási szabályok mind konfigurálhatók az adminisztrációs felületen keresztül. A fejlesztők pedig első osztályú TypeScript modulokkal bővíthetik a platformot.
A EverShop főbb funkciói
Modern JS verem
Node.js, React és GraphQL alapokon, így a fejlesztők ugyanazzal az eszközkészlettel bővíthetik a kirakatot és az admin felületet, amit naponta használnak.
Szerveroldali renderelés
Az SSR React webáruház gyors első megjelenítést és SEO-barát HTML-t biztosít azonnal használhatóan, kliensoldali hidratálással az alkalmazásszerű navigációhoz.
Katalógus és készlet
Kezelheti a termékeket, változatokat, attribútumokat, kategóriákat és a készletet egyetlen adminisztrációs felületről, tömeges szerkesztéssel és CSV importálással.
Kosár és pénztár
Testreszabható egyoldalas fizetés vendégrendelések, kuponkódok, szállítási szabályok és több adózási zóna támogatásával.
Bővítményrendszer
Az első osztályú TypeScript modul API és hook rendszer megkönnyíti egyedi fizetési szolgáltatók, témák vagy üzleti logika hozzáadását a mag forkolása nélkül.
PostgreSQL backend
Minden katalógus-, ügyfél- és rendelési adat PostgreSQL-ben tárolódik — könnyen biztonsági menthető, replikálható és közvetlenül lekérdezhető jelentésekhez vagy migrációkhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a EverShop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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