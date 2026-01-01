Telepítse AureusERP-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ERP platform KKV-k számára, amely egy egységes rendszerben foglalja magában a pénzügyet, HR-t, készletet, értékesítést és CRM-et.
Válasszon VPS csomagot a AureusERP szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AureusERP
Az AureusERP egy modern, nyílt forráskódú vállalatirányítási platform, amely Laravel 11 és FilamentPHP 3 alapokon épül. Egyetlen, egységes felületen egyesíti a pénzügyeket, az emberi erőforrásokat, a készletgazdálkodást, az értékesítést és az ügyfélkapcsolat-kezelést – megszüntetve a különálló táblázatok és eszközök szükségességét.
Az AureusERP saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi üzleti adatait, felhasználónkénti díjak és gyártói függőség nélkül. Több mint 10 000 GitHub csillaggal és aktív napi fejlesztéssel hiteles nyílt forráskódú alternatívát kínál fizetős ERP csomagokhoz, mint például az Odoo vagy a SAP Business One.
A AureusERP főbb funkciói
Integrált pénzügy modul
Kezelje a kötelezettségeket és követeléseket, a naplókat, a számlákat és a pénzügyi jelentéseket egyetlen egységes irányítópultról.
HR és bérszámfejtés
Nyomon követheti az alkalmazottakat, szerződéseket, jelenlétet és szabadságkérelmeket anélkül, hogy különálló HR-eszközök között váltogatna.
Készletkezelés
Figyelje nyomon a készletszinteket, raktárakat, beszerzési rendeléseket és a termékmozgásokat valós időben, hogy megelőzze a hiányokat és a túlkészletezést.
CRM és értékesítési folyamat
Kezelje az érdeklődőket, lehetőségeket és ügyfélfiókokat egy folyamatnézeten keresztül, amely közvetlenül kapcsolódik a számlázáshoz és a megrendelések teljesítéséhez.
FilamentPHP Admin UI
A FilamentPHP 3-ra épülő tiszta, gyors admin felület minden modulnak egységes megjelenést és érzetet biztosít extra konfiguráció nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AureusERP szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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