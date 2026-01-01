Akár 69% kedvezmény a AureusERP szolgáltatásra

Telepítse AureusERP-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú ERP platform KKV-k számára, amely egy egységes rendszerben foglalja magában a pénzügyet, HR-t, készletet, értékesítést és CRM-et.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse AureusERP-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a AureusERP szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a AureusERP

Az AureusERP egy modern, nyílt forráskódú vállalatirányítási platform, amely Laravel 11 és FilamentPHP 3 alapokon épül. Egyetlen, egységes felületen egyesíti a pénzügyeket, az emberi erőforrásokat, a készletgazdálkodást, az értékesítést és az ügyfélkapcsolat-kezelést – megszüntetve a különálló táblázatok és eszközök szükségességét.

Az AureusERP saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi üzleti adatait, felhasználónkénti díjak és gyártói függőség nélkül. Több mint 10 000 GitHub csillaggal és aktív napi fejlesztéssel hiteles nyílt forráskódú alternatívát kínál fizetős ERP csomagokhoz, mint például az Odoo vagy a SAP Business One.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A AureusERP főbb funkciói

Integrált pénzügy modul

Kezelje a kötelezettségeket és követeléseket, a naplókat, a számlákat és a pénzügyi jelentéseket egyetlen egységes irányítópultról.

HR és bérszámfejtés

Nyomon követheti az alkalmazottakat, szerződéseket, jelenlétet és szabadságkérelmeket anélkül, hogy különálló HR-eszközök között váltogatna.

Készletkezelés

Figyelje nyomon a készletszinteket, raktárakat, beszerzési rendeléseket és a termékmozgásokat valós időben, hogy megelőzze a hiányokat és a túlkészletezést.

CRM és értékesítési folyamat

Kezelje az érdeklődőket, lehetőségeket és ügyfélfiókokat egy folyamatnézeten keresztül, amely közvetlenül kapcsolódik a számlázáshoz és a megrendelések teljesítéséhez.

FilamentPHP Admin UI

A FilamentPHP 3-ra épülő tiszta, gyors admin felület minden modulnak egységes megjelenést és érzetet biztosít extra konfiguráció nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AureusERP szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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