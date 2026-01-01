Az AureusERP egy modern, nyílt forráskódú vállalatirányítási platform, amely Laravel 11 és FilamentPHP 3 alapokon épül. Egyetlen, egységes felületen egyesíti a pénzügyeket, az emberi erőforrásokat, a készletgazdálkodást, az értékesítést és az ügyfélkapcsolat-kezelést – megszüntetve a különálló táblázatok és eszközök szükségességét.

Az AureusERP saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi üzleti adatait, felhasználónkénti díjak és gyártói függőség nélkül. Több mint 10 000 GitHub csillaggal és aktív napi fejlesztéssel hiteles nyílt forráskódú alternatívát kínál fizetős ERP csomagokhoz, mint például az Odoo vagy a SAP Business One.