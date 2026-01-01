Telepítse az Odoo-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú ERP és CRM csomag, amely lefedi az értékesítést, könyvelést, készletkezelést, e-kereskedelmet és még sok mást egyetlen integrált platformon.
Válasszon VPS csomagot a Odoo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Odoo
Az Odoo egy átfogó, nyílt forráskódú üzleti menedzsment szoftvercsomag, amelyet több mint 10 millió felhasználó használ 120 országban. Moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy azokkal az alkalmazásokkal kezdje, amelyekre szüksége van – CRM, könyvelés, készletkezelés, e-kereskedelem vagy projektmenedzsment. A rendszert bővítheti, ahogy vállalkozása növekszik, mindezt egyetlen egységes felületen keresztül.
Az Odoo saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési költségeket. Emellett minden üzleti adatát az Ön ellenőrzése alatt tartja, és korlátlan szabadságot biztosít egyedi modulok és integrációk telepítéséhez. Ez a sablon PostgreSQL-t tartalmaz a megbízható adattárolás érdekében.
A Odoo főbb funkciói
Integrált CRM és értékesítés
Kövesse nyomon az érdeklődőket, kezelje a folyamatokat, és automatizálja az utánkövetéseket egy CRM-ben, amely közvetlenül kapcsolódik a számlázáshoz és a készletkezeléshez.
Beépített E-kereskedelem
Indítson webáruházat egy fogd és vidd weboldalkészítővel, termékkatalógussal és fizetési átjáró integrációkkal.
Könyvelés és Számlázás
Kezelje a többpénznemű számlázást, az adóügyi megfelelőséget és a banki egyeztetést külön könyvelési eszköz nélkül.
Készlet és gyártás
Kezelje a készletet több raktárban, futtasson MRP munkafolyamatokat, és kövesse nyomon a gyártást vonalkód-leolvasási támogatással.
Moduláris alkalmazásbolt
Válasszon több mint 30 000 külső modul közül az Odoo bővítéséhez, ágazatspecifikus munkafolyamatokkal és integrációkkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Odoo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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