Az Odoo egy átfogó, nyílt forráskódú üzleti menedzsment szoftvercsomag, amelyet több mint 10 millió felhasználó használ 120 országban. Moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy azokkal az alkalmazásokkal kezdje, amelyekre szüksége van – CRM, könyvelés, készletkezelés, e-kereskedelem vagy projektmenedzsment. A rendszert bővítheti, ahogy vállalkozása növekszik, mindezt egyetlen egységes felületen keresztül.

Az Odoo saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési költségeket. Emellett minden üzleti adatát az Ön ellenőrzése alatt tartja, és korlátlan szabadságot biztosít egyedi modulok és integrációk telepítéséhez. Ez a sablon PostgreSQL-t tartalmaz a megbízható adattárolás érdekében.