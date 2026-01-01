Akár 69% kedvezmény a Odoo szolgáltatásra

Telepítse az Odoo-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú ERP és CRM csomag, amely lefedi az értékesítést, könyvelést, készletkezelést, e-kereskedelmet és még sok mást egyetlen integrált platformon.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Odoo-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Odoo szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Odoo

Az Odoo egy átfogó, nyílt forráskódú üzleti menedzsment szoftvercsomag, amelyet több mint 10 millió felhasználó használ 120 országban. Moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy azokkal az alkalmazásokkal kezdje, amelyekre szüksége van – CRM, könyvelés, készletkezelés, e-kereskedelem vagy projektmenedzsment. A rendszert bővítheti, ahogy vállalkozása növekszik, mindezt egyetlen egységes felületen keresztül.

Az Odoo saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési költségeket. Emellett minden üzleti adatát az Ön ellenőrzése alatt tartja, és korlátlan szabadságot biztosít egyedi modulok és integrációk telepítéséhez. Ez a sablon PostgreSQL-t tartalmaz a megbízható adattárolás érdekében.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Odoo főbb funkciói

Integrált CRM és értékesítés

Kövesse nyomon az érdeklődőket, kezelje a folyamatokat, és automatizálja az utánkövetéseket egy CRM-ben, amely közvetlenül kapcsolódik a számlázáshoz és a készletkezeléshez.

Beépített E-kereskedelem

Indítson webáruházat egy fogd és vidd weboldalkészítővel, termékkatalógussal és fizetési átjáró integrációkkal.

Könyvelés és Számlázás

Kezelje a többpénznemű számlázást, az adóügyi megfelelőséget és a banki egyeztetést külön könyvelési eszköz nélkül.

Készlet és gyártás

Kezelje a készletet több raktárban, futtasson MRP munkafolyamatokat, és kövesse nyomon a gyártást vonalkód-leolvasási támogatással.

Moduláris alkalmazásbolt

Válasszon több mint 30 000 külső modul közül az Odoo bővítéséhez, ágazatspecifikus munkafolyamatokkal és integrációkkal.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Odoo szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

További telepíthető alkalmazások

AureusERP

AureusERP

Nyílt forráskódú ERP platform, amely lefedi a pénzügyet, HR-t, készletgazdálkodást, értékesítést és CRM-et

Telepítés
Bagisto

Bagisto

Nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform online áruházak számára, Laravelre építve.

Telepítés
EverShop

EverShop

Modern nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform Node.js, React, GraphQL és PostgreSQL alapokon

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.