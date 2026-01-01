Telepítse Yucca-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű NVR IP kamerákhoz mozgásérzékeléssel, RTSP/ONVIF támogatással és webes UI-val az élő és rögzített felvételekhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Yucca
A Yucca egy saját üzemeltetésű hálózati videorögzítő (NVR), amelyet IP kamerák kezelésére terveztek, bármilyen léptékben, néhány otthoni biztonsági kamerától egészen több ezer vállalati adatfolyamig. Támogatja az RTSP, az ONVIF és a gyakori IP kamera protokollokat, élő nézetet, felvételt és visszajátszást biztosítva egy webes felületen és Android alkalmazáson keresztül.
Ha saját maga üzemelteti a Yuccát egy VPS-en, az összes kamerafelvétel az Ön infrastruktúráján belül marad, felhőalapú tárolási díjak vagy harmadik fél hozzáférése nélkül. A mozgásérzékelés e-mail értesítésekkel, a Prometheus metrikák a felügyelethez és a skálázható architektúra praktikus megfigyelési megoldássá teszik otthoni biztonság, kiskereskedelmi felügyelet és kisvállalati környezetek számára.
A Yucca főbb funkciói
RTSP és ONVIF támogatás
Csatlakoztasson bármilyen IP kamerát, amely támogatja az RTSP vagy ONVIF protokollokat, lefedve a fogyasztói és professzionális kamerák túlnyomó többségét.
Mozgásérzékelés
Automatikusan indítson felvételeket és e-mail értesítéseket, amikor mozgást észlel a kamera zónáiban, csökkentve a tárhelyet és a zajt.
Élő és rögzített lejátszás
Élő kamerafelvételek megtekintése és rögzített felvételek áttekintése a webes felületen vagy a kiegészítő Android alkalmazáson keresztül.
Skálázható architektúra
A Yucca néhány otthoni kamerától több ezer egyidejű adatfolyamig skálázható építészeti változtatások nélkül.
Prometheus metrikák
A felvételi és adatfolyam-állapot metrikák exportálása a Prometheusba a meglévő felügyeleti irányítópultokkal való integráláshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yucca szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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