A Yucca egy saját üzemeltetésű hálózati videorögzítő (NVR), amelyet IP kamerák kezelésére terveztek, bármilyen léptékben, néhány otthoni biztonsági kamerától egészen több ezer vállalati adatfolyamig. Támogatja az RTSP, az ONVIF és a gyakori IP kamera protokollokat, élő nézetet, felvételt és visszajátszást biztosítva egy webes felületen és Android alkalmazáson keresztül.

Ha saját maga üzemelteti a Yuccát egy VPS-en, az összes kamerafelvétel az Ön infrastruktúráján belül marad, felhőalapú tárolási díjak vagy harmadik fél hozzáférése nélkül. A mozgásérzékelés e-mail értesítésekkel, a Prometheus metrikák a felügyelethez és a skálázható architektúra praktikus megfigyelési megoldássá teszik otthoni biztonság, kiskereskedelmi felügyelet és kisvállalati környezetek számára.