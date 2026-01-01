Telepítse az Anki Sync Server Enhanced-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver több felhasználói fiókkal, automatizált biztonsági mentésekkel és beépített webes irányítópulttal.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Anki Sync Server Enhanced
Az Anki Sync Server Enhanced egy éles környezetben használható Docker image, amely a hivatalos Anki szinkronizálási protokollt futtatja saját VPS-én. Ez lehetővé teszi, hogy kártyapaklijait szinkronizálja asztali gépek, AnkiDroid és AnkiMobile között, az AnkiWeb-től való függőség nélkül. A hivatalos Anki forráskódból épült, és automatikusan követi az összes upstream kiadást.
A saját tárhelyen való üzemeltetés minden kártyát, felülvizsgálati előzményt és médiafájlt az Ön irányítása alatt tart. Többfelhasználós támogatás, ütemezett biztonsági mentések opcionális S3 feltöltéssel, Prometheus metrikák, fail2ban, sebességkorlátozás és egy állapotjelző műszerfal egyetlen konténerben érhető el. Nincs szükség külön adatbázisra vagy külső szolgáltatásokra.
A Anki Sync Server Enhanced főbb funkciói
Többfelhasználós szinkronizálás
Akár 99 független tanulót is üzemeltethet egy VPS-en, mindegyik a saját hitelesítő adataival és elkülönített gyűjteménytárhellyel.
Automatikus biztonsági mentések
Napi archívumok a teljes gyűjteményről konfigurálható megőrzési idővel és opcionális S3, MinIO vagy Garage feltöltéssel a külső másolatokhoz.
Beépített irányítópult
A webes felület egy pillantással megmutatja a szerverstátuszt, a felhasználónkénti adatméretet, az utolsó szinkronizálási időket, a mentési előzményeket és az élő naplókat.
Prometheus metrikák
Megjeleníti a szinkronizálási műveleteket, a hitelesítési sikerességi arányokat, az adatmennyiséget és a rendelkezésre állást a Grafana irányítópultok és riasztási folyamatok számára.
Megnövelt biztonság
A Fail2ban integráció, a kéréssebesség-korlátozás és a hash-elt jelszó támogatás védi végpontját a brute-force támadásoktól.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Anki Sync Server Enhanced szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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