Az Anki Sync Server Enhanced egy éles környezetben használható Docker image, amely a hivatalos Anki szinkronizálási protokollt futtatja saját VPS-én. Ez lehetővé teszi, hogy kártyapaklijait szinkronizálja asztali gépek, AnkiDroid és AnkiMobile között, az AnkiWeb-től való függőség nélkül. A hivatalos Anki forráskódból épült, és automatikusan követi az összes upstream kiadást.

A saját tárhelyen való üzemeltetés minden kártyát, felülvizsgálati előzményt és médiafájlt az Ön irányítása alatt tart. Többfelhasználós támogatás, ütemezett biztonsági mentések opcionális S3 feltöltéssel, Prometheus metrikák, fail2ban, sebességkorlátozás és egy állapotjelző műszerfal egyetlen konténerben érhető el. Nincs szükség külön adatbázisra vagy külső szolgáltatásokra.