Akár 69% kedvezmény a Anki Sync Server Enhanced szolgáltatásra

Telepítse az Anki Sync Server Enhanced-t egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver több felhasználói fiókkal, automatizált biztonsági mentésekkel és beépített webes irányítópulttal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Anki Sync Server Enhanced-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Anki Sync Server Enhanced szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Anki Sync Server Enhanced

Az Anki Sync Server Enhanced egy éles környezetben használható Docker image, amely a hivatalos Anki szinkronizálási protokollt futtatja saját VPS-én. Ez lehetővé teszi, hogy kártyapaklijait szinkronizálja asztali gépek, AnkiDroid és AnkiMobile között, az AnkiWeb-től való függőség nélkül. A hivatalos Anki forráskódból épült, és automatikusan követi az összes upstream kiadást.

A saját tárhelyen való üzemeltetés minden kártyát, felülvizsgálati előzményt és médiafájlt az Ön irányítása alatt tart. Többfelhasználós támogatás, ütemezett biztonsági mentések opcionális S3 feltöltéssel, Prometheus metrikák, fail2ban, sebességkorlátozás és egy állapotjelző műszerfal egyetlen konténerben érhető el. Nincs szükség külön adatbázisra vagy külső szolgáltatásokra.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Anki Sync Server Enhanced főbb funkciói

Többfelhasználós szinkronizálás

Akár 99 független tanulót is üzemeltethet egy VPS-en, mindegyik a saját hitelesítő adataival és elkülönített gyűjteménytárhellyel.

Automatikus biztonsági mentések

Napi archívumok a teljes gyűjteményről konfigurálható megőrzési idővel és opcionális S3, MinIO vagy Garage feltöltéssel a külső másolatokhoz.

Beépített irányítópult

A webes felület egy pillantással megmutatja a szerverstátuszt, a felhasználónkénti adatméretet, az utolsó szinkronizálási időket, a mentési előzményeket és az élő naplókat.

Prometheus metrikák

Megjeleníti a szinkronizálási műveleteket, a hitelesítési sikerességi arányokat, az adatmennyiséget és a rendelkezésre állást a Grafana irányítópultok és riasztási folyamatok számára.

Megnövelt biztonság

A Fail2ban integráció, a kéréssebesség-korlátozás és a hash-elt jelszó támogatás védi végpontját a brute-force támadásoktól.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Anki Sync Server Enhanced szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

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