Telepítse a Defguardot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú zéró bizalmi hozzáférés-kezelés natív WireGuard többfaktoros hitelesítéssel és beépített OpenID Connecttel.
Válasszon VPS csomagot a Defguard szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Defguard
A Defguard egy vállalati szintű, zero-trust hozzáférés-kezelő platform, amely a WireGuard köré épül. Ez az egyetlen megoldás, amely valódi többfaktoros hitelesítést ad közvetlenül a VPN alagúthoz, ahelyett, hogy egy külön alkalmazás-átjárót tekernénk köré. Az ebben a sablonban található alapvető komponens működteti a felügyeleti webes felületet, az OpenID Connect identitásszolgáltatót, a felhasználói regisztrációt és az ACL konfigurációt. Ez a komponens vezérli a gRPC vezérlősíkot is, amely távoli átjárókat és asztali klienseket irányít.
A Defguard saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a felhasználói könyvtárak, hardverkulcsok és audit naplók az Ön irányítása alatt maradjanak. Az OpenID aláíró kulcsok szintén teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt állnak. Adjon hozzá Defguard átjáró csomópontokat bárhol a hálózatán a WireGuard alagutak lezárásához. Eközben a mag marad az egyetlen hiteles forrás az identitás, az eszközök és a hozzáférési szabályzatok tekintetében.
A Defguard főbb funkciói
WireGuard MFA-val
Kényszerítse ki a TOTP, e-mail vagy hardverkulcsos másodlagos hitelesítési tényezőket közvetlenül minden WireGuard kapcsolaton, ahelyett, hogy egy külön hozzáférési átjáróra támaszkodna.
Beépített OpenID Connect
Az integrált OIDC identitásszolgáltató lehetővé teszi a Defguard számára, hogy SSO tokeneket adjon ki más alkalmazásaihoz, Keycloak vagy harmadik féltől származó IdP telepítése nélkül.
Távoli felhasználó regisztráció
Új felhasználók bevezetése irányított regisztrációs folyamattal, amely beállítja a jelszavakat, eszközöket helyez üzembe és automatikusan konfigurálja az asztali klienst.
ACL-ek és tűzfal szabályok
Határozza meg a hálózati szegmentálást és a felhasználónkénti hozzáférési szabályzatokat, amelyek valós időben terjednek a Linux és FreeBSD/OPNsense átjárókra.
LDAP és AD szinkronizálás
Az Active Directoryval és LDAP-pal való kétirányú szinkronizálás egységesen tartja a felhasználókat, csoportokat és csoporttagságokat a rendszerek között.
YubiKey kiépítés
Yubico hardverkulcsok kiépítése SSH, GPG és OpenPGP számára közvetlenül a Defguard kezelőkonzoljáról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Defguard szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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