A Defguard egy vállalati szintű, zero-trust hozzáférés-kezelő platform, amely a WireGuard köré épül. Ez az egyetlen megoldás, amely valódi többfaktoros hitelesítést ad közvetlenül a VPN alagúthoz, ahelyett, hogy egy külön alkalmazás-átjárót tekernénk köré. Az ebben a sablonban található alapvető komponens működteti a felügyeleti webes felületet, az OpenID Connect identitásszolgáltatót, a felhasználói regisztrációt és az ACL konfigurációt. Ez a komponens vezérli a gRPC vezérlősíkot is, amely távoli átjárókat és asztali klienseket irányít.

A Defguard saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a felhasználói könyvtárak, hardverkulcsok és audit naplók az Ön irányítása alatt maradjanak. Az OpenID aláíró kulcsok szintén teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt állnak. Adjon hozzá Defguard átjáró csomópontokat bárhol a hálózatán a WireGuard alagutak lezárásához. Eközben a mag marad az egyetlen hiteles forrás az identitás, az eszközök és a hozzáférési szabályzatok tekintetében.