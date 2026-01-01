Telepítse a CommaFeedet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett személyes RSS olvasó, amelyet a Google Reader ihletett, billentyűparancsokkal, mobilalkalmazásokkal és letisztult, hárompaneles elrendezéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CommaFeed
A CommaFeed egy gyors, könnyű, személyes RSS olvasó. Kifejezetten az eredeti Google Reader UI alapján modellezték, hárompaneles elrendezéssel, billentyűparancsokkal, azonnali hírfolyam-jelöléssel és OPML import/export funkcióval. A sebességre fókuszál a funkciók túlzott halmozása helyett. Java/Quarkus nyelven íródott, egyetlen önálló binárisként fut, és mindent egy beágyazott H2 adatbázisban tárol. Így a teljes telepítés egy konténer plusz egy kötet.
A CommaFeed saját VPS-en történő üzemeltetésével a feliratkozásai, olvasási állapota és csillagozott cikkei az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nem kell azokat egy SaaS hírfolyam-olvasóra bíznia. Natív Android és iOS alkalmazások közvetlenül csatlakoznak az Ön példányához az API-n keresztül. Az OPML lehetővé teszi a szabad migrációt a hírfolyam-olvasók között. A beépített ütemező pedig külső munkatársak nélkül frissíti a hírfolyamokat a háttérben.
A CommaFeed főbb funkciói
Google Reader UI
Hárompaneles elrendezés hírfolyamlistával, bejegyzéslistával és olvasónézettel — valamint teljes billentyűparancsokkal (j/k/v/m) a gyors navigációhoz, amit a régóta RSS-t használók azonnal felismernek.
OPML importálás/exportálás
Importálhatja és exportálhatja előfizetéseit szabványos OPML-en keresztül, így megőrzi olvasási szokásai feletti kontrollját és bármikor válthat olvasót.
Natív mobilalkalmazások
Ingyenes Android és iOS kísérőalkalmazások csatlakoznak a saját üzemeltetésű példányához az API-n keresztül, útközbeni olvasáshoz, anélkül, hogy adatokat tennének közzé harmadik fél számára.
Beágyazott H2 adatbázis
Az egyfájlos H2 adatbázishoz nincs szükség külön adatbázis-szerverre. Készítsen biztonsági másolatot az olvasójáról egy mappa másolásával, és állítsa vissza a mappa visszahelyezésével.
Háttér hírfolyam frissítés
A beépített ütemező adaptív időközökkel frissít több ezer hírfolyamot a háttérben, Celery vagy külső feldolgozók nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CommaFeed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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