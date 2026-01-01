A CommaFeed egy gyors, könnyű, személyes RSS olvasó. Kifejezetten az eredeti Google Reader UI alapján modellezték, hárompaneles elrendezéssel, billentyűparancsokkal, azonnali hírfolyam-jelöléssel és OPML import/export funkcióval. A sebességre fókuszál a funkciók túlzott halmozása helyett. Java/Quarkus nyelven íródott, egyetlen önálló binárisként fut, és mindent egy beágyazott H2 adatbázisban tárol. Így a teljes telepítés egy konténer plusz egy kötet.

A CommaFeed saját VPS-en történő üzemeltetésével a feliratkozásai, olvasási állapota és csillagozott cikkei az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nem kell azokat egy SaaS hírfolyam-olvasóra bíznia. Natív Android és iOS alkalmazások közvetlenül csatlakoznak az Ön példányához az API-n keresztül. Az OPML lehetővé teszi a szabad migrációt a hírfolyam-olvasók között. A beépített ütemező pedig külső munkatársak nélkül frissíti a hírfolyamokat a háttérben.