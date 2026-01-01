Telepítse a Para-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú backend keretrendszer, amely JSON REST API-t biztosít az objektum-perzisztencia, a teljes szöveges keresés és a több-bérlős architektúra számára.
Válasszon VPS csomagot a Para szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Para
A Para egy skálázható, nyílt forráskódú backend keretrendszer, amely kezeli az objektum-perzisztenciát, a teljes szöveges keresést, a gyorsítótárazást és a hitelesítést. Így a fejlesztők az alkalmazásuk építésére koncentrálhatnak, nem pedig az infrastruktúrájára. Mindent egy letisztult JSON REST API-n keresztül tesz elérhetővé. Ez az API JWT tokenekkel vagy AWS Signature V4-gyel van biztosítva, és készen áll bármilyen frontend, mobilalkalmazás vagy szolgáltatás kiszolgálására.
Az alapértelmezett beállítás teljesen önállóan fut egy beágyazott H2 adatbázissal és Lucene keresőmotorral — nincs szükség külső adatbázisra. A saját VPS-en történő üzemeltetés privát backend API-t biztosít kérésenkénti díjak nélkül, teljes adatkontrollal és bővítménytámogatással. Ezek a bővítmények lehetővé teszik PostgreSQL, MySQL, MongoDB vagy Elasticsearch használatát, ahogy az igényei növekednek.
A Para főbb funkciói
JSON objektum perzisztencia
Bármilyen objektum tárolása, lekérése és lekérdezése egy tiszta REST API-n keresztül, amelyet egy bővíthető adatbázisréteg támogat (H2, PostgreSQL, MySQL és MongoDB kompatibilitással).
Beépített keresés
A Lucene-alapú teljes szöveges keresés extra konfiguráció nélkül azonnal működik, lehetővé téve az azonnali keresést az összes tárolt objektumon.
Több-bérlős építészet
Adatokat elkülöníteni alkalmazásonként a beépített több-bérlős architektúrával — minden alkalmazás saját táblát, keresési indexet és gyorsítótár-névteret kap.
JWT hitelesítés
Hitelesítse az API-kéréseket JWT tokenekkel vagy AWS Signature V4-gyel, beépített felhasználókezeléssel és közösségi bejelentkezési támogatással.
Plugin ökoszisztéma
Cserélje le az alapértelmezett H2 és Lucene háttérrendszereket PostgreSQL-re, Elasticsearch-re, MongoDB-re vagy Hazelcast-re hivatalos bővítmények használatával, ahogy az igényei növekednek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Para szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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