A Para egy skálázható, nyílt forráskódú backend keretrendszer, amely kezeli az objektum-perzisztenciát, a teljes szöveges keresést, a gyorsítótárazást és a hitelesítést. Így a fejlesztők az alkalmazásuk építésére koncentrálhatnak, nem pedig az infrastruktúrájára. Mindent egy letisztult JSON REST API-n keresztül tesz elérhetővé. Ez az API JWT tokenekkel vagy AWS Signature V4-gyel van biztosítva, és készen áll bármilyen frontend, mobilalkalmazás vagy szolgáltatás kiszolgálására.

Az alapértelmezett beállítás teljesen önállóan fut egy beágyazott H2 adatbázissal és Lucene keresőmotorral — nincs szükség külső adatbázisra. A saját VPS-en történő üzemeltetés privát backend API-t biztosít kérésenkénti díjak nélkül, teljes adatkontrollal és bővítménytámogatással. Ezek a bővítmények lehetővé teszik PostgreSQL, MySQL, MongoDB vagy Elasticsearch használatát, ahogy az igényei növekednek.