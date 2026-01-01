Telepítse a Sharkey-t egyetlen kattintással.
Misskey alapú föderált mikroblog szerver, javított teljesítménnyel, Mastodon API támogatással és modern UX-szel.
Válasszon VPS csomagot a Sharkey szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Sharkey
A Sharkey a Misskey egy upstream-követő elágazása, amely polírozott közösségi élményt nyújt a fediverse számára. Natívan támogatja az ActivityPub-ot, így a közösséged hidak nélkül követheti és interakcióba léphet a Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed és a föderált hálózat fiókjaival.
Az upstream Misskey-hez képest a Sharkey föderált bejegyzésszerkesztést, föderált profilháttereket és Mastodon kliens API kompatibilitást kínál. Emellett több tucat UX fejlesztést is tartalmaz, melyeket közösségi visszajelzések inspiráltak. A Sharkey saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az ellenőrzésed alatt tartja az idővonaladat, a médiádat és a követői hálódat. Így egyetlen platformtulajdonos sem döntheti el, kit érhetsz el.
A Sharkey főbb funkciói
ActivityPub föderáció
Kapcsolódjon a Mastodonhoz, Pleromához, Akkomához, Pixelfedhez és minden más ActivityPub szerverhez, hogy elérje az egész fediverzumot a saját példányáról.
Mastodon API kompatibilis
Használjon bármilyen harmadik féltől származó Mastodon klienst posztoláshoz és böngészéshez, miközben továbbra is élvezheti a Misskey-stílusú funkciók előnyeit a háttérben.
Egyéni emoji és reakciók
Tölts fel szerver-szintű egyedi emojikat, és reagálj velük bármely bejegyzésre, az idővonalakat a sima szövegen túlmutató, kifejező beszélgetésekké alakítva.
Föderált utószerkesztés
A bejegyzések közzététele után szerkessze azokat és a változás zökkenőmentesen terjedjen el a távoli példányokra, a teljes szerkesztési előzmények megőrzésével.
Antennák és listák
Építsen kulcsszó-alapú antennákat és válogatott felhasználói listákat az idővonalak szűréséhez, témák követéséhez, és soha ne maradjon le az Ön számára fontos bejegyzésekről.
Média kezelés vezérlése
Rendezze a feltöltött képeket, videókat és fájlokat egy beépített meghajtón, mappákkal, kereséssel és újrahasznosítással a bejegyzésekben és profil elemekként.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Sharkey szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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