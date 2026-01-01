A Sharkey a Misskey egy upstream-követő elágazása, amely polírozott közösségi élményt nyújt a fediverse számára. Natívan támogatja az ActivityPub-ot, így a közösséged hidak nélkül követheti és interakcióba léphet a Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed és a föderált hálózat fiókjaival.

Az upstream Misskey-hez képest a Sharkey föderált bejegyzésszerkesztést, föderált profilháttereket és Mastodon kliens API kompatibilitást kínál. Emellett több tucat UX fejlesztést is tartalmaz, melyeket közösségi visszajelzések inspiráltak. A Sharkey saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az ellenőrzésed alatt tartja az idővonaladat, a médiádat és a követői hálódat. Így egyetlen platformtulajdonos sem döntheti el, kit érhetsz el.